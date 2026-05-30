Бійці ЗСУ заявили про “вогневий контроль” над трасами навколо Дебальцевого. Скриншот відео: Youtube/K-2

29 травня 2026 року бійці безпілотних систем ЗСУ заявили, що взяли під “вогневий контроль” усі в’їзди до окупованого Дебальцевого. Військові показали, як знищують щонайменше чотири вантажні машини окупантів, а потім завдають ударів по окупантах, які приїжджають на місце удару.

Про ураження російської техніки повідомляє 20 окрема бригада безпілотних систем

На відео видно, як безпілотник спочатку знищує вантажну машину. Машина перекинулася та утворила затор, через який зупинилася машина з іншими окупантами, і вони вийшли з автомобіля. По них оператори БПЛА також завдали удару.

На місце ударів їхала ще одна вантажна машина з окупантами, але її також знищили ще до того, як вона доїхала до місця попередніх ударів. Остання вантажівка перевозила боєприпаси, і після удару почалася їхня детонація.

Після всіх цих ударів військова “буханка” прямувала до місця вибухів боєприпасів, але її також знищили оператори безпілотників.

Отже, з оприлюднених кадрів видно, що бійці ЗСУ знищили щонайменше чотири вантажні машини росіян.

Зазначимо, Дебальцеве окуповане з лютого 2015 року. Станом на кінець травня 2026 року від міста до найближчих позицій ЗСУ в районі Костянтинівки — близько 44 кілометрів.

Нагадаємо, жителі тимчасово окупованого міста також повідомляють про проблеми з проїздом у Маріупольському районі в бік захопленого Бердянська. Зокрема, пишуть про тимчасове закриття траси, починаючи з Мангуша. Причини — удари безпілотників ЗСУ по логістиці росіян.