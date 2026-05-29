Через дії Сил оборони росіяни вимушено перекрили трасу Мангуш-Бердянськ, — місцеві чати маріупольців

Будівля дорогою до Мангуша, 2020 рік. Ілюстративне фото: 0629

Жителі тимчасово окупованого міста повідомляють про проблеми з проїздом у Маріупольському районі в бік захопленого Бердянська. Зокрема, пишуть про тимчасове закриття траси, починаючи з Мангуша.

Про це стало відомо з місцевих чатів маріупольців.

Частині жителів міста не вдається проїхати трасою до тимчасово окупованого Мангуша. Інші повідомляють, що росіяни перекрили ділянку Мангуш-Бердянськ на кілька днів.

Дістатися до захопленого міста в Запорізькій області начебто вдається через інше селище на березі Азовського моря — Урзуф. Утім, за словами деяких маріупольців, там утворилися великі затори з вантажівок. Також зʼявилася інформація про те, що вʼїхати в Урзуф вдається лише тим, хто має місцеву прописку.

Проблеми з проїздом нібито виникли на тлі уражень логістики росіян Силами оборони. Зокрема, жителька тимчасово окупованого Бердянська підтвердила журналістам Вільного Радіо, що останнім часом траса на Маріуполь стала небезпечною.

“Зайвий раз намагаємось не їздити, хоча раніше щодня мотались у Маріуполь”, — розповіла жінка.

Раніше ми писали, що Сили оборони заблокували логістику росіян на трасі Маріуполь-Мелітополь-Сімферополь.