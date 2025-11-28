Бійці Сил оборони України. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін прокоментував пропозицію Сполучених Штатів вивести українські війська із підконтрольної частини регіону, аби зупинити війну. Посадовець нагадав, що оборона українського сходу триває вже чотири роки й заявив, що держава зробить усе, аби втримати регіон.

Про це начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін сказав у коментарі для кореспондентки Вільного Радіо на форумі “Донеччина 2025: погляд у майбутнє”.

Посадовець зазначив, що наразі в спорудженні фортифікаційних споруд, які покликані завадити російському наступу, Донецькій області допомагає “майже вся держава”.

“Чотири роки Донбас тримається. У першу чергу він тримається завдяки нашим захисникам і захисницям, Силам оборони. Завдяки згуртованості всього населення Донеччини. Нам зараз допомагає в оборонному напрямку в фортифікаційних спорудах майже вся держава. Країна повністю згуртована, і ми будемо робити все для того, аби Донбас втримати”, — заявив Вадим Філашкін.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що влада США та Росії обговорює роль Донеччини в контексті мирного плану для України. Журналісти Вільного Радіо зібрали ключові факти, пропозиції та ризики, про які наразі відомо.