Стела на в'їзді на Донеччину в 2025 році. Фото: "Суспільне"

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Кому Донеччину? Мирний план від США і витік пропозицій віддати територію росіянам, контрпропозиція від Великої Британії, Франції та Німеччини, допрацювання — в ці дні на міжнародній арені чимало говорять про наш регіон. Ми зібрали ключові факти, пропозиції та ризики, про які наразі відомо.

“Мирний план США” щодо припинення російсько-української війни передали Україні в середині листопада. Тоді ж і почалися активні обговорення всіх його 28-пунктів. Документ викликав різку реакцію України та ЄС і запустив серію закритих переговорів у Женеві.

Паралельно з цими перемовинами іноземні медіа оприлюднили “плівки Віткоффа” — розмову спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віктоффа з помічником президента держави-агресорки Володимира Путіна, Юрієм Ушаковим.

Саме з оприлюднених записів стало відомо, що Донеччина відіграє важливу роль і є однією з ключових умов у запропонованому США мирному плані для України. Також у медіа припускають, що за основу оприлюдненої угоди взяли позицію росіян.

Журналісти Вільного Радіо проаналізували розмову Віткоффа та Ушакова, визначили, що саме вони говорили про Донеччину, а також розібрали які пункти мирного плану наразі стосуються Донецької області та що це означає для регіону.

Що сказав Віткофф про “Донецьк” у розмові з Ушаковим

У розшифровці дзвінка, оприлюдненій Bloomberg та іншими медіа, Стів Віткофф радить Ушакову, як “продати” Дональду Трампу варіант мирної угоди, вигідний Росії. В якийсь момент він каже:

“Між нами кажучи, я знаю, що потрібно, щоб укласти мирну угоду: Донецьк і, можливо, обмін територіями десь”.

У західних публікаціях уточнюють: Віткофф говорить про Донецьк як територію, близько 30% якої досі під контролем України. Тобто йдеться не про окупований обласний центр, а про всю Донецьку область, включно з підконтрольними українському уряду громадами. Таким чином, із самої розмови випливає:

Росія очікує, що Донеччина має бути закріплена за нею (це не раз повторювали пропагандисти країни-агресорки, які прагнуть захоплення регіону вже роками);

американський спецпосланець запевняє, що це розуміє;

Віткофф пропонує будувати мирний план, виходячи з цієї вимоги.

Віткофф, Дмитрієв і Ушаков. AP Photo

Що означає 28-пунктовий мирний план від США для Донеччини

Те, що Віткофф озвучив в розмові з Ушаковим стало частиною 28-пунктового “мирного плану США”, оприлюдненого низкою медіа. У розділі про території прямо записано:

“Крим, Луганськ і Донецьк будуть визнані де-факто російськими”,

Українські війська мають вийти з тієї частини Донецької області, яку вони контролюють зараз, ця зона стає демілітаризованою нейтральною буферною зоною, яку міжнародно визнають територією Російської Федерації. Російські війська не заходять у цю демілітаризовану зону.

Тобто логіка така:

Уся Донеччина — “де-факто російська”. Підконтрольні Україні міста й громади — Краматорськ, Слов’янськ, Лиман, Костянтинівка, Дружківка, Покровськ, Добропілля, Селидове та інші — не просто лишаються “сірою зоною”, а визнаються світом як частина “російського Донбасу”. Українські війська мають вийти з зайнятих позицій в регіоні, а на їхньому місці створюється демілітаризована зона, яка юридично вважається російською територією.

Що це означало б для Донеччини

Фактично прийняття такого пункту плану означало б для України втрату контролю над усією Донецькою областю. Російськими вважалися б і ті громади, які трималися під прапором України з 2014 року, пережили окупацію частини регіону, евакуації, обстріли, але залишалися під українським управлінням.

Фактично йдеться про легалізацію російського контролю над усім регіоном.

Крім того в пункті 22 зазначено, що Україна повинна вивести свої війська із підконтрольної їй території Донеччини. І ця прифронтова зона фактично вважатиметься російською. Проте де-юре вводити туди свої війська Росія не зможе.

Окремий пункт плану передбачає, що майбутні територіальні домовленості не можуть бути змінені силою, і безпекові гарантії не діятимуть, якщо хтось це порушить.

Це означає:

Україна фактично відмовляється від права колись звільнити Донеччину військовим шляхом,

а будь-яка спроба повернути контроль буде подаватися як порушення угоди і привід “зняти гарантії безпеки”.

Що це означає для мешканців підконтрольної Україні Донеччини

Для людей у Краматорську, Слов’янську, Лимані, Покровську, Костянтинівці та інших громадах Донеччини такий план мав би кілька наслідків:

юридично їхня область перестає бути частиною України в очах США та частини партнерів, навіть якщо формально Київ не визнає цього,

адміністративно це створює колосальну невизначеність: хто відповідає за школи, лікарні, суди, соцвиплати, відновлення?

безпеково люди опиняються в зоні без української армії, але в межах території, яку Росія вважає своєю —

це підвищує ризики як тиску, так і подальшої окупації.

мешканців Донеччини можуть використати як “розмінну монету”, адже вони втрачають можливість бути захищеними українським законодавством.

Як на це реагує Захід

Європейські інституції та окремі уряди вже назвали ідею змінити конституційно визначені межі України неприйнятною. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн попередила, що не можна ділити суверенну європейську країну на шматки і визнавати це новим статус-кво.

Аналітики Chatham House та інших центрів відзначають, що формула “Крим, Луганськ і Донецьк — де-факто російські” збігається з російським “бажаним списком”, а не з інтересами безпеки України чи Європи.

Європейський мирний план не пропонує визнавати всю Донеччину російською

Після оприлюднення 28-пунктового американського мирного плану, який фактично передбачав визнання всієї Донецької області де-факто російською, Велика Британія, Франція та Німеччина представили власну контрпропозицію. Документ оприлюднили в агентстві Reuters. План суттєво відрізняється від американського варіанта і фактично перекреслює найризикованіші для України положення.

У тексті ЄС відсутній пункт, аналогічний американському формулюванню про “де-факто російські Крим, Луганськ і Донецьк”.

Тобто автори плану:

не погоджуються “закріпити” всю область за державою-агресоркою Росією,

не визнають російську анексію,

не вважають підконтрольну Україні частину Донеччини “сірою зоною” чи територією для поступок.

Європейці пропонують:

“Переговори про територіальні обміни мають початися від лінії зіткнення”.

В такому формулюванні підконтрольні Україні Краматорськ, Слов’янськ, Лиман, Покровськ, Добропілля, Костянтинівка та інші громади не є предметом автоматичної передачі РФ. А також тут не мало б зʼявитись демілітаризованої зони.

На відміну від американського плану, у європейській пропозиції немає прив’язки гарантій безпеки до того, що Україна “не намагатиметься повернути Донеччину будь-яким способом”.

Європа не закриває для України можливість політичної чи юридичної боротьби за регіон.

Позиція Москви щодо мирного плану: що кажуть у Кремлі

Після оприлюдненого мирного плану Кремль зайняв обережну позицію. Росія публічно всі роки вторгнення говорить про “готовність до переговорів”, але її конкретні заяви показують: Москва не збирається відмовлятися від своїх вимог, зокрема щодо Донеччини.

21 листопада прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що США ще не передали Росії жодної офіційної версії мирного плану, тому коментувати Кремлю “нема чого”. Це дозволяє Москві відтягувати відповідь і уникати дискусії по суті. Про це повідомляє Reuters.

В іншому матеріалі того ж видання йдеться про те, що російські чиновники висловлюють свою чітку позицію, щодо урегулювання плану: Росія “не робитиме великих поступок” у переговорах і не має наміру змінювати свою позицію.

Для Донеччини це означає, що Москва не готова відмовлятися від своїх територіальних претензій.

Reuters із посиланням на джерела повідомило, що один із документів, який ліг в основу початкового американського плану, був створений з урахуванням російських неофіційних пропозицій Кремля.

Через це в американському проєкті і з’явився пункт про “де-факто російські Крим, Луганськ і Донецьк”.

Європейська контрпропозиція Росію не влаштувала. Коли Велика Британія, Франція та Німеччина запропонували свій, більш поміркований варіант мирного плану, Москва назвала його “неконструктивним”, повідомили у виданні Reuters:

Реакція на “плівки Віткоффа”

Після витоку стенограми розмови між Стівом Віткоффом і Юрієм Ушаковим Кремль назвав це “гібридною атакою”, але водночас підтвердив, що обидві сторони “залишаються на зв’язку”.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Офіс Президента України

Женевські правки: чому мирний план США урізали до 19 пунктів і які наслідки це матиме для Донеччини

Після різкої критики з боку України та низки західних партнерів Сполучені Штати погодилися суттєво переробити первинний 28-пунктовий мирний план. За інформацією Washington Post та Reuters, саме в Женеві під час закритих багатогодинних переговорів відбулася найбільша трансформація документа, і за результатами роботи сторін його скоротили з 28 до 19 пунктів.

В матеріалі Washington Post йдеться про те, що українська сторона повідомила американській делегації, що низка пунктів початкового плану:

перетинає “червоні лінії” України,

містить поступки, які “неможливо прийняти політично”,

і створює ризики соціальних протестів та зриву оборони.

“Найбільш токсичними” для України є територіальні положення.

Американська сторона “визнала чутливість територіальних питань” і висловила готовність адаптувати документ, щоб уникнути зриву переговорів, йдеться у повідомленні.

За даними WP, після переговорів у Женеві сторони домовилися:

вилучити або переписати положення, які не стосуються України (зокрема взаємодію США–РФ),

забрати пункт про фактичне вето на вступ України в НАТО,

змінити позиції щодо чисельності української армії,

звузити документ лише до тих сфер, які стосуються саме України.

Найскладнішим залишається блок про територію. Представники української делегації ще раз наголосили, що:

“Україна готова говорити лише з позиції поточного фронту і не братиме участі у російських сценаріях територіальних обмінів”.

Тому пункт про виведення українських військ з Донецької області та визнання російського контролю над регіоном став одним із найсуперечливіших.

Саме через ці дискусії документ і скоротили: частина пунктів, пов’язаних із поступками Москві, зникла або була формально послаблена.

Попри скорочення документа, основа угоди все ще базується на початковому американському проєкті, а не на європейських пропозиціях. Територіальний блок — головний пункт, який сторони не узгодили.

Раніше ми писали, що деякі цивільні відмовляються виїздити з Донеччини на тлі новини про “перемир’я”. Про це повідомляють в гуманітарній місії “Проліска”, яка займається евакуацією людей.