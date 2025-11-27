Підтримайте Вільне Радіо
Кому Донеччину? Мирний план від США і витік пропозицій віддати територію росіянам, контрпропозиція від Великої Британії, Франції та Німеччини, допрацювання — в ці дні на міжнародній арені чимало говорять про наш регіон. Ми зібрали ключові факти, пропозиції та ризики, про які наразі відомо.
“Мирний план США” щодо припинення російсько-української війни передали Україні в середині листопада. Тоді ж і почалися активні обговорення всіх його 28-пунктів. Документ викликав різку реакцію України та ЄС і запустив серію закритих переговорів у Женеві.
Паралельно з цими перемовинами іноземні медіа оприлюднили “плівки Віткоффа” — розмову спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віктоффа з помічником президента держави-агресорки Володимира Путіна, Юрієм Ушаковим.
Саме з оприлюднених записів стало відомо, що Донеччина відіграє важливу роль і є однією з ключових умов у запропонованому США мирному плані для України. Також у медіа припускають, що за основу оприлюдненої угоди взяли позицію росіян.
Журналісти Вільного Радіо проаналізували розмову Віткоффа та Ушакова, визначили, що саме вони говорили про Донеччину, а також розібрали які пункти мирного плану наразі стосуються Донецької області та що це означає для регіону.
У розшифровці дзвінка, оприлюдненій Bloomberg та іншими медіа, Стів Віткофф радить Ушакову, як “продати” Дональду Трампу варіант мирної угоди, вигідний Росії. В якийсь момент він каже:
“Між нами кажучи, я знаю, що потрібно, щоб укласти мирну угоду: Донецьк і, можливо, обмін територіями десь”.
У західних публікаціях уточнюють: Віткофф говорить про Донецьк як територію, близько 30% якої досі під контролем України. Тобто йдеться не про окупований обласний центр, а про всю Донецьку область, включно з підконтрольними українському уряду громадами. Таким чином, із самої розмови випливає:
Те, що Віткофф озвучив в розмові з Ушаковим стало частиною 28-пунктового “мирного плану США”, оприлюдненого низкою медіа. У розділі про території прямо записано:
Тобто логіка така:
Фактично йдеться про легалізацію російського контролю над усім регіоном.
Це означає:
Для людей у Краматорську, Слов’янську, Лимані, Покровську, Костянтинівці та інших громадах Донеччини такий план мав би кілька наслідків:
Європейські інституції та окремі уряди вже назвали ідею змінити конституційно визначені межі України неприйнятною. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн попередила, що не можна ділити суверенну європейську країну на шматки і визнавати це новим статус-кво.
Аналітики Chatham House та інших центрів відзначають, що формула “Крим, Луганськ і Донецьк — де-факто російські” збігається з російським “бажаним списком”, а не з інтересами безпеки України чи Європи.
Після оприлюднення 28-пунктового американського мирного плану, який фактично передбачав визнання всієї Донецької області де-факто російською, Велика Британія, Франція та Німеччина представили власну контрпропозицію. Документ оприлюднили в агентстві Reuters. План суттєво відрізняється від американського варіанта і фактично перекреслює найризикованіші для України положення.
У тексті ЄС відсутній пункт, аналогічний американському формулюванню про “де-факто російські Крим, Луганськ і Донецьк”.
Тобто автори плану:
Європейці пропонують:
“Переговори про територіальні обміни мають початися від лінії зіткнення”.
В такому формулюванні підконтрольні Україні Краматорськ, Слов’янськ, Лиман, Покровськ, Добропілля, Костянтинівка та інші громади не є предметом автоматичної передачі РФ. А також тут не мало б зʼявитись демілітаризованої зони.
На відміну від американського плану, у європейській пропозиції немає прив’язки гарантій безпеки до того, що Україна “не намагатиметься повернути Донеччину будь-яким способом”.
Європа не закриває для України можливість політичної чи юридичної боротьби за регіон.
Після оприлюдненого мирного плану Кремль зайняв обережну позицію. Росія публічно всі роки вторгнення говорить про “готовність до переговорів”, але її конкретні заяви показують: Москва не збирається відмовлятися від своїх вимог, зокрема щодо Донеччини.
21 листопада прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що США ще не передали Росії жодної офіційної версії мирного плану, тому коментувати Кремлю “нема чого”. Це дозволяє Москві відтягувати відповідь і уникати дискусії по суті. Про це повідомляє Reuters.
В іншому матеріалі того ж видання йдеться про те, що російські чиновники висловлюють свою чітку позицію, щодо урегулювання плану: Росія “не робитиме великих поступок” у переговорах і не має наміру змінювати свою позицію.
Для Донеччини це означає, що Москва не готова відмовлятися від своїх територіальних претензій.
Reuters із посиланням на джерела повідомило, що один із документів, який ліг в основу початкового американського плану, був створений з урахуванням російських неофіційних пропозицій Кремля.
Через це в американському проєкті і з’явився пункт про “де-факто російські Крим, Луганськ і Донецьк”.
Європейська контрпропозиція Росію не влаштувала. Коли Велика Британія, Франція та Німеччина запропонували свій, більш поміркований варіант мирного плану, Москва назвала його “неконструктивним”, повідомили у виданні Reuters:
Після витоку стенограми розмови між Стівом Віткоффом і Юрієм Ушаковим Кремль назвав це “гібридною атакою”, але водночас підтвердив, що обидві сторони “залишаються на зв’язку”.
Після різкої критики з боку України та низки західних партнерів Сполучені Штати погодилися суттєво переробити первинний 28-пунктовий мирний план. За інформацією Washington Post та Reuters, саме в Женеві під час закритих багатогодинних переговорів відбулася найбільша трансформація документа, і за результатами роботи сторін його скоротили з 28 до 19 пунктів.
В матеріалі Washington Post йдеться про те, що українська сторона повідомила американській делегації, що низка пунктів початкового плану:
“Найбільш токсичними” для України є територіальні положення.
Американська сторона “визнала чутливість територіальних питань” і висловила готовність адаптувати документ, щоб уникнути зриву переговорів, йдеться у повідомленні.
За даними WP, після переговорів у Женеві сторони домовилися:
Найскладнішим залишається блок про територію. Представники української делегації ще раз наголосили, що:
“Україна готова говорити лише з позиції поточного фронту і не братиме участі у російських сценаріях територіальних обмінів”.
Тому пункт про виведення українських військ з Донецької області та визнання російського контролю над регіоном став одним із найсуперечливіших.
Саме через ці дискусії документ і скоротили: частина пунктів, пов’язаних із поступками Москві, зникла або була формально послаблена.
Попри скорочення документа, основа угоди все ще базується на початковому американському проєкті, а не на європейських пропозиціях. Територіальний блок — головний пункт, який сторони не узгодили.
Раніше ми писали, що деякі цивільні відмовляються виїздити з Донеччини на тлі новини про “перемир’я”. Про це повідомляють в гуманітарній місії “Проліска”, яка займається евакуацією людей.