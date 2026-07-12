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Рух громадського транспорту у Краматорську відновили за стандартними маршрутами.
Раніше сьогодні у Краматорську через безпекову ситуацію тимчасово змінили схеми руху кількох автобусних і тролейбусних маршрутів. Пасажирів просять врахувати нові маршрути під час планування поїздок.
Про це повідомили у Краматорській міській військовій адміністрації.
Зміни стосуються таких маршрутів:
У міській військовій адміністрації зазначили, що зміни є тимчасовими та повʼязані з безпековою ситуацією. Коли рух транспорту повернуть до звичних схем, повідомлять окремо.
Раніше ми повідомляли, що через аварійне відключення весь Краматорськ залишився без світла. Причини аварії поки не уточнили.