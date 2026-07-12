Зміна руху маршрутів громадського транспорту у Краматорську. Ілюстративне фото: “КП КТТУ. Краматорський міський комунальний тролейбус та автобус”

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Рух громадського транспорту у Краматорську відновили за стандартними маршрутами.

Раніше сьогодні у Краматорську через безпекову ситуацію тимчасово змінили схеми руху кількох автобусних і тролейбусних маршрутів. Пасажирів просять врахувати нові маршрути під час планування поїздок.

Про це повідомили у Краматорській міській військовій адміністрації.

Зміни стосуються таких маршрутів:

маршрути №2, №7А, №10, №21 та №32 — в обох напрямках вони курсуватимуть за маршрутом: вулиця Василя Стуса → вулиця В’ячеслава Чорновола → вулиця Академічна → вулиця Дружби;

тролейбус №2, а також маршрути №11, №11Л, №14 і №14А — в обох напрямках рухатимуться за схемою: вулиця В’ячеслава Чорновола → вулиця Академічна → вулиця Дружби → вулиця Василя Стуса.

У міській військовій адміністрації зазначили, що зміни є тимчасовими та повʼязані з безпековою ситуацією. Коли рух транспорту повернуть до звичних схем, повідомлять окремо.

Раніше ми повідомляли, що через аварійне відключення весь Краматорськ залишився без світла. Причини аварії поки не уточнили.