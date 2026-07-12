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Електропостачання у Краматорську вже відновили в повному обсязі.

Кілька годин тому в Краматорську сталося аварійне відключення електроенергії, через яке без світла залишилося все місто. Причини аварії поки не уточнюють.

Про це липня повідомили у міському Контакт-центрі.

За інформацією, отриманою від “Краматорських РЕМ”, через аварійне відключення електропостачання знеструмлений увесь Краматорськ.

Наразі інформації про терміни відновлення електропостачання немає.

Нагадаємо, протягом двох попередніх діб Краматорськ перебував під масованими російськими комбінованими обстрілами. Зокрема, місто атакували ударними безпілотниками, FPV-дронами та авіабомбами. Через ці удари були загиблі, поранені та значні руйнування цивільної інфраструктури.