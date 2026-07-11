Будинок у Краматорську, який постраждав під час удару місту 10 липня 2026 року. Фото: Олександр Гончаренко

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У Краматорській громаді виявили ще двох загиблих внаслідок удару, якого росіяни завдали по місту керованими авіабомбами 10 липня 2026 року. Ввечері того дня повідомляли про шістьох жертв, однак згодом знайшли ще двох людей. Таким чином кількість загиблих зросла до восьми.

Уточнену кількість загиблих повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

За його словами, встановлення всіх наслідків удару по місту ще триває.

Зазначимо, через удар російської армії 11 липня у Краматорську оголосили днем жалоби.

Нагадаємо, протягом 10 липня 2026 року російські військові двічі завдали ударів й по Слов’янській громаді. Поранення дістали п’ятеро місцевих, серед яких є двадцятирічна дівчина.