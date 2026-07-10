11 липня в Краматорську оголосили Днем жалоби: за добу в місті загинули шестеро людей і ще 13 дістали поранень

Задимлення у Краматорську після російських авіаударів, 10 липня 2026 року. Фото: Донецька обласна прокуратура

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10 липня 2026 року війська РФ кілька разів завдавали авіаударів по Краматорську. У результаті атак загинули шестеро жителей, зокрема підліток, і ще 13 людей зазнали поранень. Через це 11 липня там оголосили Днем жалоби.

Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

Посадовець нагадав, що вранці в Краматорську окупанти трьома авіабомбами вбили чоловіка й жінку. Удень загарбники скинули на місто й прилегле селище Біленьке сім авіабомб, вбивши чотирьох людей — чоловіка, жінку, дівчину й хлопчика — і поранивши ще 13.

Як уточнили в поліції Донеччини, загиблі внаслідок останнього удару 14-річний підліток і 18-річна дівчина були братом і сестрою. Крім них, росіяни позбавили життя 45-річного чоловіка й 69-річну жінку.

“Світла памʼять тим, чиї життя обірвало сьогодні російське бомбардування нашого міста … Щирі співчуття родинам і близьким загиблих”, — йдеться в повідомленні голови громади, яке розмістили в соціальних мережах Краматорської міської ради.

Зауважимо, що востаннє День жалоби в Краматорську оголошували 6 травня 2026 року. Це зробили у памʼять про жертв бомбардування міста попередньої доби 5 травня, унаслідок якого також загинули шестеро людей і 13 дістали поранень.