Росіяни атакували Краматорськ — попередньо в місті є постраждалі

Стовп диму в результаті обстрілу. Ілюстративне фото: Антикризовий медіа-центр

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

10 липня війська країни-агресорки завдали ударів по приватному сектору та спальному району Краматорська. Попередньо в місті є постраждалі, проте їхню кількість наразі не уточнюють.

Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

За словами посадовця, під ударом опинився приватний сектор та спальний мікрорайон міста. За попередньою інформацією, там є постраждалі. Однак наразі про остаточні наслідки атаки говорити рано — їх ще встановлюють.

“Встановлюємо остаточні наслідки російського терору, працюють всі відповідні служби”, — зазначив Олександр Гончаренко.

Зауважимо, це щонайменше друга атака на Краматорськ впродовж 10 липня. Вночі росіяни вдарили по місту з авіації — через це загинули чоловік 1982 року народження і жінка 1991 року народження.

Нагадаємо, минулої доби 9 липня росіяни атакували чотири населені пункти Краматорської громади і в кожному з них були поранені цивільні. У Краматорську через 17 ударів БпЛА постраждали троє людей, стільки ж їх було через атаки FPV-дронами по Комишувасі. Ще двоє жителей були травмовані в Малотаранівці й один — у Красноторці.