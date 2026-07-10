Наслідки російських атак у Донецькій області 9 липня 2026-го. Фото: поліція Донеччини

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Протягом минулої доби, 9 липня, на Донеччині зафіксували 1 293 атаки по лінії фронту та житловому сектору області. Поліція повідомляє про загибель однієї цивільної людини, а також про поранення десятьох.

Щонайменше 11 населених пунктів були під вогнем

Удари за добу фіксували у містах Білозерське, Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, селищах Комишуваха, Красноторка, Малотаранівка, Новодонецьке, Новоселівка, а також селах Високопілля та Курицине, повідомляє поліція.

FPV-дрон влучив по Дружківці, там загинув місцевий житель. Загалом місто пережило чотири атаки: пошкоджені два багатоквартирні та приватний будинки, а також цивільне авто.

По Краматорську росіяни завдали 17 ударів БпЛА різного типу — поранені троє людей, пошкоджені вісім приватних будинків, магазин, заклад культури, господарська споруда, три АЗС і десять цивільних автомобілів.

Троє поранених — у Комишувасі, де ударами FPV-дронів пошкоджені два цивільні авто.

У Малотаранівці травмовані ще двоє мешканців — пошкоджені приватний будинок, господарська споруда та автомобіль. Одна людна поранена в Красноторці, де постраждали два приватні будинки й авто.

У Новоселівці через удар FPV-дроном поранений один мешканець, пошкоджені приватний будинок та автомобіль.

Трьома FPV-дронами росіяни вдарили по Слов’янську — пошкоджені приватний будинок, АЗС і цивільне авто. По Новодонецькому також били дронами — постраждали дві автівки “швидкої” та цивільне авто.

На Курицине скинули три 250-кілограмові авіабомби — руйнувань зазнало підприємство.

Загалом руйнувань за добу зазнали 52 цивільні об’єкти, з них 17 житлових будинків, повідомили у поліції.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що під вогнем у період від ранку 9 липня по ранок 10 липня були Добропілля (там загинула людина), Львівка, Андріївка та Черкаське.

Костянтинівський напрямок фронту за добу виявився найактивнішим

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові 15 разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ, атакуючи в бік Борової, Ставків, Лимана, Діброви, Озерного, Шийківки та Дружелюбівки;

на Слов’янському напрямку окупанти провели 30 штурмів у бік Рай-Олександрівки й Пискунівки, а також у районах Кривої Луки, Закітного та Різниківки;

шість атак російські загарбники провели на Краматорському напрямку — у бік Тихонівки, а також поблизу Федорівки Другої та Никифорівки;

на Костянтинівському напрямку російські сили провели 33 атаки в районах Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, Русиного Яру, Степанівки й Торецького, а також у напрямку Вільного;

військовослужбовці ЗСУ зупинили 18 штурмових дій армійців країни-агресорки на Покровському напрямку — у районах Дорожнього, Новоолександрівки, Удачного, Котлиного, Гришиного та Василівки, а також у бік Шевченка, Сергіївки, Білицького й Мирного.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що з початку 2026 року російські військові намагались розгорнути масштабний наступ, проте не досягли жодної з поставлених сил. Це сталося попри перевагу в особовому складі й техніці.