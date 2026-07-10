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Протягом минулої доби, 9 липня, на Донеччині зафіксували 1 293 атаки по лінії фронту та житловому сектору області. Поліція повідомляє про загибель однієї цивільної людини, а також про поранення десятьох.
Удари за добу фіксували у містах Білозерське, Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, селищах Комишуваха, Красноторка, Малотаранівка, Новодонецьке, Новоселівка, а також селах Високопілля та Курицине, повідомляє поліція.
FPV-дрон влучив по Дружківці, там загинув місцевий житель. Загалом місто пережило чотири атаки: пошкоджені два багатоквартирні та приватний будинки, а також цивільне авто.
По Краматорську росіяни завдали 17 ударів БпЛА різного типу — поранені троє людей, пошкоджені вісім приватних будинків, магазин, заклад культури, господарська споруда, три АЗС і десять цивільних автомобілів.
Троє поранених — у Комишувасі, де ударами FPV-дронів пошкоджені два цивільні авто.
У Малотаранівці травмовані ще двоє мешканців — пошкоджені приватний будинок, господарська споруда та автомобіль. Одна людна поранена в Красноторці, де постраждали два приватні будинки й авто.
У Новоселівці через удар FPV-дроном поранений один мешканець, пошкоджені приватний будинок та автомобіль.
Трьома FPV-дронами росіяни вдарили по Слов’янську — пошкоджені приватний будинок, АЗС і цивільне авто. По Новодонецькому також били дронами — постраждали дві автівки “швидкої” та цивільне авто.
На Курицине скинули три 250-кілограмові авіабомби — руйнувань зазнало підприємство.
Загалом руйнувань за добу зазнали 52 цивільні об’єкти, з них 17 житлових будинків, повідомили у поліції.
Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що під вогнем у період від ранку 9 липня по ранок 10 липня були Добропілля (там загинула людина), Львівка, Андріївка та Черкаське.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що з початку 2026 року російські військові намагались розгорнути масштабний наступ, проте не досягли жодної з поставлених сил. Це сталося попри перевагу в особовому складі й техніці.