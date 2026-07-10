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У Дружківці загинула людина, загалом у регіоні — 10 поранених: як минуло 9 липня на Донеччині (ЗВЕДЕННЯ)

В'ячеслав Попович
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Протягом минулої доби, 9 липня, на Донеччині зафіксували 1 293 атаки по лінії фронту та житловому сектору області. Поліція повідомляє про загибель однієї цивільної людини, а також про поранення десятьох. 

Щонайменше 11 населених пунктів були під вогнем

Удари за добу фіксували у містах Білозерське, Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, селищах Комишуваха, Красноторка, Малотаранівка, Новодонецьке, Новоселівка, а також селах Високопілля та Курицине, повідомляє поліція.

FPV-дрон влучив по Дружківці, там загинув місцевий житель. Загалом місто пережило чотири атаки: пошкоджені два багатоквартирні та приватний будинки, а також цивільне авто.

По Краматорську росіяни завдали 17 ударів БпЛА різного типу — поранені троє людей, пошкоджені вісім приватних будинків, магазин, заклад культури, господарська споруда, три АЗС і десять цивільних автомобілів.

Троє поранених — у Комишувасі, де ударами FPV-дронів пошкоджені два цивільні авто.

У Малотаранівці травмовані ще двоє мешканців — пошкоджені приватний будинок, господарська споруда та автомобіль. Одна людна поранена в Красноторці, де постраждали два приватні будинки й авто.

У Новоселівці через удар FPV-дроном поранений один мешканець, пошкоджені приватний будинок та автомобіль.

Трьома FPV-дронами росіяни вдарили по Слов’янську — пошкоджені приватний будинок, АЗС і цивільне авто. По Новодонецькому також били дронами — постраждали дві автівки “швидкої” та цивільне авто.

На Курицине скинули три 250-кілограмові авіабомби — руйнувань зазнало підприємство.

Загалом руйнувань за добу зазнали 52 цивільні об’єкти, з них 17 житлових будинків, повідомили у поліції.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що під вогнем у період від ранку 9 липня по ранок 10 липня були Добропілля (там загинула людина), Львівка, Андріївка та Черкаське.

Пошкоджений будинок у Малотаранівці після російської атаки, двоє людей поранені
Наслідки російських ударів по Донеччині за 9 липня 2026 року в цифрах. Інфографіка Вільного Радіо
Наслідки російських обстрілів Донеччини 9 липня: одна людина загинула, ще десятеро поранені
Наслідки російських атак у Донецькій області 9 липня 2026-го. Фото: поліція Донеччини
Пошкоджений будинок у Дружківці після атаки FPV-дрона, внаслідок якої загинув місцевий житель
Наслідки російських атак у Донецькій області 9 липня 2026-го. Фото: поліція Донеччини
Пошкоджені приватні будинки та автомобілі у Краматорську після атаки БпЛА
Наслідки російських атак у Донецькій області 9 липня 2026-го. Фото: поліція Донеччини

Костянтинівський напрямок фронту за добу виявився найактивнішим

  • згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові 15 разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ, атакуючи в бік Борової, Ставків, Лимана, Діброви, Озерного, Шийківки та Дружелюбівки;
  • на Слов’янському напрямку окупанти провели 30 штурмів у бік Рай-Олександрівки й Пискунівки, а також у районах Кривої Луки, Закітного та Різниківки;
  • шість атак російські загарбники провели на Краматорському напрямку — у бік Тихонівки, а також поблизу Федорівки Другої та Никифорівки;
  • на Костянтинівському напрямку російські сили провели 33 атаки в районах Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, Русиного Яру, Степанівки й Торецького, а також у напрямку Вільного;
  • військовослужбовці ЗСУ зупинили 18 штурмових дій армійців країни-агресорки на Покровському напрямку — у районах Дорожнього, Новоолександрівки, Удачного, Котлиного, Гришиного та Василівки, а також у бік Шевченка, Сергіївки, Білицького й Мирного.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що з початку 2026 року російські військові намагались розгорнути масштабний наступ, проте не досягли жодної з поставлених сил. Це сталося попри перевагу в особовому складі й техніці.

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