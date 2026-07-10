Військовий ЗСУ на Донеччині. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що з початку 2026 року російські військові намагались розгорнути масштабний наступ, проте не досягли жодної з поставлених сил. Це сталося попри перевагу в особовому складі й техніці.

Про це генерал повідомив на своїй особистій сторінці на Facebook.

“Якщо раніше російська армія вела активні наступальні дії на 13 оперативних напрямках, то нині таких напрямків залишилося максимум шість-сім”, — заявив Олександр Сирський.

За словами головнокомандувача, українські війська продовжують оборонну операцію, поєднуючи її зі стабілізаційними заходами, а на окремих ділянках фронту діють активно й утримують оперативну ініціативу.

“Наразі співвідношення наших штурмових дій до дій противника становить приблизно 40 на 60. Саме завдяки активним діям Сил оборони у першому півріччі 2026 року темпи просування російських військ скоротилися більш ніж удвічі”, — зазначив Олександр Сирський.

Середньомісячні втрати загарбників, за оцінками головнокомандувача, сягають близько 32 тисяч вбитими й пораненими. Військовий наголосив, що співвідношення звільненої Силами оборони території до ділянок, зайнятих росіянами, продовжує зростати на користь України.

“Ми послідовно реалізуємо стратегію виснаження російського агресора. За темпами просування сторони фактично наблизилися до паритету. Зберігається стійка тенденція щодо збільшення співвідношення території, яка звільняється Силами оборони України до тих ділянок, де ворогу вдається просуватись”, — додав головнокомандувач ЗСУ.

Водночас він застеріг від недооцінки російського угруповання й заявив, що до перелому у війні ще далеко. Загарбники не відмовилися від планів повної окупації Луганської та Донецької областей, а також прагнуть розширити наступ у Дніпропетровській і Запорізькій областях, а також збільшити буферну зону в північних регіонах України.

Також в Україні, зазначив Олександр Сирський, зростає інтенсивність ударів по цивільному населенню.

“Зростає інтенсивність ракетно-дронових ударів, застосування керованих авіабомб, кількість злочинів проти мирного населення. Саме тому Збройні Сили України послідовно нарощують свої спроможності, щоб дати ворогу гідну відсіч і зрештою змусити кремль до справедливого миру на наших умовах”, — підсумував військовий.

Нагадаємо, Збройні сили Росії близько чотирьох місяців послідовно посилюють угруповання на Костянтинівському напрямку, перекидаючи додаткові штурмові підрозділи та операторів безпілотників. На околицях міста тривають бої: окупанти намагаються просунутися одразу з кількох напрямків, масово застосовуючи FPV-дрони, керовані авіабомби та тактику інфільтрації невеликими групами.