Наслідки авіаудару по Краматорську, 10 липня 2026 року. Фото: Краматорська міська рада

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Приблизно о 03:54 російські загарбники скинули по Краматорську три 250-кілограмові авіабомби з УМПК. Вони влучили по приватному сектору міста, через що обірвалися життя цивільних жінки та чоловіка.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

“У момент удару люди спали у власному будинку. Внаслідок атаки загинули двоє мешканців Краматорська — чоловік 1982 року народження та жінка 1991 року народження, — пишуть у Краматорській міській раді.

На місці влучання спалахнула пожежа. Після її ліквідації рятувальникам вдалося деблокувати з-під завалів тіла загиблих.

Місцева влада уточнює, що внаслідок атаки загалом пошкоджені 22 приватні домогосподарства, постраждали три автівки, а ще три — знищені.

Нагадаємо, 9 липня російський дрон поцілив в авто, що рухалося вулицею Краматорська. У ДСНС оцінюють рух безпілотників у місті як дуже інтенсивний — вони пересуваються вздовж доріг.