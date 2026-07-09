У Краматорську дрони атакують автівки на вулицях міста, — ДСНС

Автомобіль у Краматорську, по якому влучив FPV-дрон. Ілюстративне фото: Краматорська міська рада

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9 липня російський дрон поцілив в авто, що рухалося вулицею Краматорська. Рух безпілотників у місті дуже інтенсивний — вони пересуваються вздовж доріг.

Про це Вільному Радіо розповів речник ГУ ДСНС у Донецькій області Станіслав Балдін.

“Рух ворожих дронів у Краматорську станом на сьогодні дуже інтенсивний — безпілотники пересуваються вздовж доріг у межах самого міста та цілеспрямовано полюють на автомобілі”, — розповів речник.

За його словами, станом на 15:00 9 липня зафіксовано влучання дрона в автівку, яка рухалась містом. На місце виїхали рятувальники, інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

Нагадаємо, через безпекову ситуацію у Краматорську до 13 липня частина громадського транспорту рухатимуться зміненим маршрутом.