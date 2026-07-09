Автобус у Краматорську. Ілюстративне фото: Краматорська МВА

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Через ситуацію з безпекою в Краматорську тимчасово скоригували схеми руху окремих автобусних і тролейбусних маршрутів. Нові зміни діють від 9 по 13 липня.

Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

Так, автобусні маршрути під номерами 2, 14 та 14А, а також тролейбуси №2 та №33Б у прямому напрямку курсуватимуть до кінцевої зупинки “вулиця Марії Заньковецької” (бульвар Краматорський).

Змін також зазнав маршрут №5Б — цей автобус у прямому напрямку курсуватиме до кінцевої зупинки “вул. Паркова (Три ларька)”.

Нагадаємо, станом на 8 липня, на підконтрольній українському уряду території Донецької області залишаються 7147 дітей, з них троє — у зоні активних бойових дій — у Миколаївці. У населених пунктах, де оголошено обов’язкову примусову евакуацію, разом з батьками чи законними представниками залишаються 270 дітей із 230 сімей.