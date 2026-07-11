Наслідки удару російської армії по селищу Билбасівка Слов’янської громади, 10 липня 2026 року. Фото: Вадим Лях

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Протягом 10 липня 2026 року російські військові двічі завдали ударів по Слов’янській громаді. Атаки здійснили керованими авіабомбами. Три з них вибухнули у Слов’янську та селищі Билбасівці. Поранення дістали п’ятеро місцевих, серед яких є двадцятирічна дівчина.

Про наслідки ударів російської армії повідомляє начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

За його словами, усім пораненим надають медичну допомогу у лікарнях.

“Двадцятирічну дівчину, яка постраждала у Билбасівці, готують до відправки у лікарню в Дніпро”, — уточнює Вадим Лях.

На відео, яке опублікував начальник МВА, видно, що внаслідок вибуху руйнувань зазнали щонайменше кілька приватних будинків, однак точну кількість пошкоджених осель він не уточнив.

Нагадаємо, 10 липня 2026 року війська РФ кілька разів завдавали авіаударів по Краматорську. У результаті атак загинули шестеро жителів, зокрема підліток, і ще 13 людей зазнали поранень.