Частина Донеччини без електрики після обстрілів

Українська енергосистема. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

31 грудня Краматорськ, Костянтинівка та Дружківка залишились без електрики. Причиною знеструмлення стало пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів.



Про це повідомили в НЕК “Укренерго”.

“Вночі та вранці ворог здійснив дронові атаки на енергооб’єкти у кількох регіонах. Внаслідок цього – на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Одеській, Запорізькій і Харківській областях. На Донеччині та Одещині обсяг знеструмлень є значним. Аварійно-відновлювальні роботи здійснюються скрізь, де це наразі дозволяє безпекова ситуація”, — зазначили в Укренерго.

Зокрема, без світла залишились Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка. Через відсутність електрики зупиняються насосні станції.

“Без централізованого водо- та електро- постачання знаходяться місто Костянтинівка, Новодмитрівський, Білокузьминівський, Іванопільський, Марківський, Предтечинський, Миколаївський, Віролюбівський старостинські округи”, — повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

У Дружківці ввели графікі аварійних відключень електрики.



Нагадаємо, через аварійне знеструмлення насосної станції 31 грудня у Дружківці немає водопостачання.