Дружківка залишилась без води: в чому причина

Подача води. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

31 грудня грудня у Дружківці немає водопостачання. Причина — аварійне знеструмлення насосної станції. З’явиться вода після подачі електроенергії.

Про це повідомили у Дружківській МВА.

31 грудня Дружківка залишилась без води через аварійне знеструмлення насосної станції магістрального водогону.

“Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії та запуску насосної станції з виходом на штатний режим роботи”, — повідомили в Дружківській МВА.

Нагадаємо, 28 грудня у Дружківці тимчасово припиняли водопостачання через недостатній обсяг надходження води.