Дружківка залишилась без води: в чому причина

31 грудня грудня у Дружківці немає водопостачання. Причина — аварійне знеструмлення насосної станції. З’явиться вода після подачі електроенергії.
Про це повідомили у Дружківській МВА.
31 грудня Дружківка залишилась без води через аварійне знеструмлення насосної станції магістрального водогону.
“Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії та запуску насосної станції з виходом на штатний режим роботи”, — повідомили в Дружківській МВА.
Нагадаємо, 28 грудня у Дружківці тимчасово припиняли водопостачання через недостатній обсяг надходження води.