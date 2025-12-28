Ілюстративне фото: Вільне радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У Дружківці тимчасово припинили водопостачання через недостатній обсяг надходження води. Без послуги залишилися всі мікрорайони міста, окрім Яківлівки.

Про перебої з водопостачанням повідомила МВА у Facebook.

Подачу води обмежили через зменшення обсягів її надходження до міської системи.

Про терміни відновлення подачі води у міській адміністрації поки не повідомляють. Мешканців просять зробити необхідний запас води та стежити за офіційними повідомленнями.

Раніше ми писали, що з прифронтової Дружківки евакуювали жінку з трьома дітьми після вибуху поряд із їхнім домом.