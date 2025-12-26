Родина з Дружківки готується до евакуації після вибуху поряд із будинком. Скриншот з відео поліції Донецької області

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У Дружківці екіпаж поліції евакуював багатодітну сім’ю, чий будинок суттєво постраждав від російського удару. Діти та мати залишилися неушкодженими та вже перебувають у безпеці.

Про це повідомили в поліції Донецької області.

Російський снаряд, який розірвався неподалік від будинку родини, зруйнував частину оселі. Тоді загинули двоє місцевих, але сім’я не постраждала. Діти — дві 17-річні сестри-близнючки та їхня 12-річна сестра і мати були змушені покинути домівку.

“У нас був “приліт”. Все розлетілося: вікна повилітали, дах знесло, стеля у ванній впала на підлогу”, — розповіла жінка екіпажу “Білий янгол” поліції Бахмута.

Діти взяли з собою лише найнеобхідніше, а найменша не розлучалася зі своєю улюбленою іграшкою.

12-річна дівчинка з улюбленою іграшкою під час евакуації з Дружківки. Скриншот з відео поліції Донецької області

“Білі янголи” доставили сім’ю до шелтера, звідки за допомогою волонтерів вони виїхали до безпечнішого регіону України.

Нагадаємо, переселенців з Дружківської громади, які нині мешкають на Кіровоградщині, просять дати про себе знати. Це необхідно, аби надалі місцева влада змогла забезпечити їх підтримкою.