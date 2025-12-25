Влада Дружківки збирає інформацію про кількість ВПО на Кіровоградщині: це потрібно для організації підтримки

Анкетування. Ілюстративне фото: Pixabay

Переселенців з Дружківської громади, які нині мешкають на Кіровоградщині, просять дати про себе знати. Це необхідно, аби надалі місцева влада змогла забезпечити їх підтримкою. Як відгукнутися — читайте далі.

Про ініціативу повідомили у Дружківській МВА.

Там розповіли, що хочуть актуалізувати дані про кількість переселенців громади, які нині мешкають у Кропивницькому та інших населених пунктах Кіровоградщини. Це, пояснюють посадовці, необхідно для організації підтримки.

Вихідців просять заповнити форму за цим посиланням.

Зокрема, в онлайн-анкеті потрібно зазначити ПІБ представника родини, дату народження, контакти для зв’язку та паспорті дані. Також просять адресу фактичного місця проживання, довідку ВПО та уточнити склад сім’ї.

Серед іншого, посадовців цікавить склад родини з таких категорій:

багатодітні (троє або ж більше дітей);

малозабезпечені (мають офіційний статус);

мають людину з інвалідністю;

одинока мати/батько, які самостійно виховують дітей;

вагітна жінка/мати-годувальниця з дитиною до 2-х років;

тяжкохворі;

люди віком 60+ років;

діти під опікою чи сироти (мають офіційний статус).

На основі зазначених даних формуватимуть списки отримувачів гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, протягом тижня з Дружківки та Олексієво-Дружківки вдалося евакуювати понад 50 людей різного віку, серед яких є діти. Евакуацію забезпечили благодійники й волонтери.