Евакуація з Дружківської громади. Фото: Дружківська міська ВА

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Протягом тижня з Дружківки та Олексієво-Дружківки прифронтової Дружківської громади вдалося евакуювати понад 50 людей різного віку, серед яких є діти. Евакуацію забезпечили благодійники й волонтери.

Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.

“Завдяки злагодженій роботі команд Благодійного фонду “Хаустов” та проєкту “Дорога Життя”, протягом тижня, у межах консорціуму STEEL, було організовано виїзд понад 50 мешканців з Дружківки та Олексієво-Дружківки. Серед евакуйованих були й сім’ї з дітьми та люди з обмеженою мобільністю”, — повідомили у Дружківській міській ВА.

Там зазначили, що ситуація у громаді залишається небезпечною. Обстріли фіксують щодня, тому перебування у зоні їхнього ураження з кожним днем несе все більші ризики. Зокрема від 19 грудня у громаді більше не курсує громадський транспорт.

Тих, хто хоче покинути небезпеку та евакуюватися з Дружківської громади, закликають звертатися за цими номерами телефонів:

+38 (099) 227-23-87;

+38 (050) 183-51-01;

Нагадаємо, Мінрозвитку оновило офіційний перелік тимчасово окупованих населених пунктів в Україні, додавши до нього два села Костянтинівської громади Донецької області — Диліївку та Ступочки.