Костянтинівка у грудні 2025 року. Фото від МВС

Мінрозвитку оновило офіційний перелік тимчасово окупованих населених пунктів в Україні, додавши до нього два села Костянтинівської громади Донецької області — Диліївку та Ступочки.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з наказу Міністерства розвитку громад та територій України №1700, який опублікований на платформі Liga 360.

Окупація обох населених пунктів, згідно з документом, почалася 1 вересня 2025 року. До цього Диліївка мала статус території активних бойових дій. Ступочки такого статусу не мали. На мапі від DeepState Ступочки — сіра зона.

Таким чином, станом на кінець грудня 2025 року у Костянтинівській громаді Диліївка та Ступочки — це окуповані території, а село Біла Гора — територія активних бойових дій. Населені пункти Костянтинівської громади визнають тимчасово окупованими вперше.

Загалом у громаді є 24 населені пункти: саме місто Костянтинівка та ще 23 села.

Безпекова ситуація не дозволяє комісіям особисто відвідати зруйновану обстрілами нерухомість, тому знищення встановили дистанційно, за допомогою фото й відео.