Частина Краматорська залишилася без світла через аварію

Електромережі. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Через аварійну ситуацію частина Краматорська тимчасово залишилася без електропостачання. Для мешканців, які потребують електрики, звʼязку чи місця для відпочинку, у місті продовжують працювати Пункти незламності.

Про це повідомили у Краматорській міській військовій адміністрації.

У МВА зазначили, що в місті працюють Пункти незламності. Для окремих районів підготували й оновлені локації.

Дізнатися адресу найближчого пункту можна, зателефонувавши до Контакт-центру Краматорська за номером 099 099 15 05 або уточнивши інформацію у сусідів.

У Пунктах незламності жителі можуть:

зарядити мобільні пристрої;

скористатися Wi-Fi;

відвідати санвузол;

відпочити в теплому приміщенні.

Про причини аварії та терміни відновлення електропостачання у міській адміністрації наразі не повідомили.

Нагадаємо, що 3 та 5 серпня 2026 року в окремих будинках Краматорська та Словʼянська тимчасово припинять розподіл природного газу. Обмеження повʼязані з плановими ремонтно-профілактичними роботами на газорозподільній системі.