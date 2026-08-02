Частина Краматорська залишилася без світла через аварію

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Через аварійну ситуацію частина Краматорська тимчасово залишилася без електропостачання. Для мешканців, які потребують електрики, звʼязку чи місця для відпочинку, у місті продовжують працювати Пункти незламності.
Про це повідомили у Краматорській міській військовій адміністрації.
У МВА зазначили, що в місті працюють Пункти незламності. Для окремих районів підготували й оновлені локації.
Дізнатися адресу найближчого пункту можна, зателефонувавши до Контакт-центру Краматорська за номером 099 099 15 05 або уточнивши інформацію у сусідів.
У Пунктах незламності жителі можуть:
Про причини аварії та терміни відновлення електропостачання у міській адміністрації наразі не повідомили.
Нагадаємо, що 3 та 5 серпня 2026 року в окремих будинках Краматорська та Словʼянська тимчасово припинять розподіл природного газу. Обмеження повʼязані з плановими ремонтно-профілактичними роботами на газорозподільній системі.