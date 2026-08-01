У Краматорську та Словʼянську наступного тижня тимчасово відключать газ: адреси 

Ілюстративне фото: РБК-Україна

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3 та 5 серпня 2026 року в окремих будинках Краматорська та Словʼянська тимчасово припинять розподіл природного газу. Обмеження повʼязані з плановими ремонтно-профілактичними роботами на газорозподільній системі.

Про це повідомили в АТ “Донецькоблгаз”.

У Краматорську газ тимчасово не подаватимуть:

3 серпня — на вулиці Академічній, 65;

5 серпня — на вулиці Дмитра Мазура, 70, 72, 76, 80;

5 серпня — на вулиці Лікарняній, 43 і 47.

У Словʼянську відключення запланували:

3 серпня — у провулку Парковому, 11;

5 серпня — у провулку Парковому, 13.

У Донецькоблгазі зазначили, що після завершення ремонтно-профілактичних робіт подачу природного газу відновлять у найкоротший термін.

Нагадаємо, у Слов’янську досі залишаються близько 32 тисяч мешканців. Ситуація в місті залишається складною через постійні обстріли російської армії. Втім, за словами начальника Донецької обласної ВА Вадима Філашкіна, гуманітарної катастрофи у громаді немає. Там працюють державні установи, банківські відділення, аптеки та медичні заклади.