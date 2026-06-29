Жителі Дружківки, червень 2026-го. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Близько 101 тисячі людей залишаються у трьох громадах підконтрольної частини Донецької області на кінець червня 2026-го. Найбільше цивільних — у Краматорській та Словʼянській громадах. Попри відсутність води, газу та світла залишаються жителі й у Дружківці — їх близько 5 тисяч.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“Щодня міста Краматорськ, Слов’янськ й Дружківка — під авіабомбами та ствольною артилерією. Облаштовуємо антидроновий захист — Краматорськ, Слов’янськ та Дружківка. Аби зробити більш безпечно знаходження людей в нашій області. Є бомбосховища, всі вони відкриті для людей”, — сказав посадовець.

За його даними, на кінець червня 2026-го у Краматорській громаді мешкають 55 тисяч людей. Там у штатному режимі продовжують працювати 23 маршрутні автобуси, однак їхній рух міняють через безпекову ситуацію. Окрім цього, місцевим надають допомогу в повному обсязі, зокрема медичні заклади працюють цілодобово.

Тим часом у Словʼянській громаді залишаються 41 тисяча жителів. Попри складну безпекову ситуацію, гуманітарні катастрофи немає, зазначив посадовець. Там працюють державні установи, банківські відділення, аптеки та медичні заклади.

“Тобто все, що потрібно для забезпечення людей, повністю всі органи працюють”, — каже Вадим Філашкін.

Водночас, розповідаючи про ситуацію у Дружківській громаді, голова Донецької ОВА сказав, що попри те, що у населених пунктах немає газу, води та електроенергії, там залишаються понад п’ять тисяч людей.

“Там ситуація найскладніша. В цьому місті (Дружківці — ред.), немає газу, воду й електропостачання. Працюють пункти незламності, працює одне відділення Укрпошти. Є свердловини, тобто ми воду людям завозимо”, — розповів Філашкін.

Нагадаємо, понад 9,5 тисячі людей виїхали з підконтрольної частини Донецької області до більш безпечних регіонів України від початку червня 2026-го. Серед них є більш як 700 дітей.