Словʼянськ у 2026-му. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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На кінець липня евакуація зі Слов’янської громади ускладнена російськими атаками, однак досі можлива. До 600 людей залишають громаду на тиждень. Втім, там досі залишаються 38 тисяч жителів. Найбільше — у самому Слов’янську.

Про це 30 липня в ефірі телемарафону повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

У місті досі перебувають близько 32 тисяч мешканців. Залишатися там їх змушують різні обставини, каже Вадим Лях.

“Це може бути й робота, багато в місті працюють комунальних підприємств, які допомагають місту бути на плаву, скажімо так. Поліція, ДСНС, сім’ї їхні залишаються з ними.

Ну і багато людей, які поки що чекають. Це ніби професійна деформація: людина звикає поступово. Збільшується кількість обстрілів — вона теж звикає. І це є проблемою, це дуже небезпечно, коли у людини є звичка бути в місті, а виїздити потрібно. Тому ми постійно закликаємо і надаємо потрібні послуги, аби людей вивезти з міста”, — заявив посадовець.

Він зазначив, що через російські обстріли місто “майже щодня” залишається без електропостачання, адже під вогнем перебувають ЛЕП та інші інфраструктурні об’єкти. Енергетики досі відновлюють електропостачання.

Втім, удари армії країни-агресорки не припиняються, тому у військовій адміністрації закликають мешканців громади евакуюватися. Виїзд, уточнюють там, досі можливий, тому ще не пізно скористатися цією можливістю.

Нагадаємо, у гуманітарній місії “Проліска” повідомили про ускладнення процесу евакуації цивільних із прифронтових громад Донецької області. Це пояснюють двома факторами: збільшенням інтенсивності ударів FPV-дронами й обстрілами, які все частіше відбуваються протягом доби.