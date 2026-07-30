Ілюстративне фото: Facebook/Проліска Донецька

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У гуманітарній місії “Проліска” повідомили про ускладнення процесу евакуації цивільних із прифронтових громад Донецької області. Це пояснюють двома факторами: збільшенням інтенсивності ударів FPV-дронами й обстрілами, які все частіше відбуваються протягом доби.

Про це в ефірі “Суспільне. Студія” розповів керівник місії “Проліска” на Донеччині Євген Ткачов.

“По-перше, побільшало дронів, зокрема, на оптоволокні, котрі долітають вже до центру Словʼянська та Краматорська. Ну і “новинка” цього літа від росіян: обстріли йдуть посеред білого дня.

Якщо минулого року більш-менш обстріли були тільки вночі або під час комендантської години, то зараз в будь-який час може прилетіти, і не просто точкове, а КАБи лягають і РСЗВ. Тобто працюють, як кажуть військові, по площі, і це величезна небезпека”, — зазначив Євген Ткачов.

Він уточнив, що нині в “Пролісці” зосереджують сили на вивезенні родин із дітьми з околиць прифронтових Краматорська та Слов’янська. Звернення до місії надходять із різних куточків області, однак у пріоритеті “Проліски” — робота до територій, наближених до фронту.

Євген Ткачов пояснив механізм роботи з родинами, які підпадають під примусову евакуацію дітей: поліція передає волонтерам контакти, а ті вже узгоджують з людьми терміни виїзду або, у разі відмови, інформують правоохоронців для подальших дій. До комунікації з мешканцями долучаються й психологи місії.

“Поліція надає нам інформацію, а ми звʼязуємося із родинами. Якщо вони зараз ще не готові, то уточнюємо, коли вони готові. Якщо люди не хочуть, то доповідаємо поліції, щоб вони робили свою справу. Також наші психологи намагаються спілкуватися із людьми. Дякувати Богу, ще жодного випадку самого примусу ми не бачили”, — підкреслив Євген Ткачов.

Додатково правоохоронці працюють з евакуаційними групами під час виїздів. Зокрема вони стежать за ситуацією в повітрі.

Нагадаємо, в охопленій бойовими діями Донецькій області триває евакуація населення силами поліції, ДСНС, волонтерів та інших учасників. Через атаки з боку армії країни-агресорки групам поліції “Білий янгол” подекуди доводиться проводити евакуацію пішки, коли застосування техніки надто небезпечне.