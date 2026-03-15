У Краматорській громаді після удару російських військ частина населених пунктів залишилась без електропостачання. Окупанти били по місту безпілотниками протягом доби 14 та в ніч на 15 березня.

Про це повідомили у Краматорській міській військовій адміністрації.

За інформацією Краматорської МВА, вночі російські війська вдарили двома безпілотниками “Молнія-2” по об’єктах критичної інфраструктури. Через обстріли частина громади залишилась без електропостачання.

Наразі комунальні служби та аварійні бригади працюють над ліквідацією наслідків атаки та відновленням електрики. Остаточні масштаби руйнувань ще встановлюють.

Раніше ми писали, що внаслідок російських ударів 14 березня у Краматорській громаді постраждали шість приватних будинків, об’єкт критичної інфраструктури й автомобіль.