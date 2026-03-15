Наслідки обстрілів у Донецькій області за 14 березня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

Протягом 14 березня російські війська 1 587 разів обстріляли підконтрольну частину Донеччини — били по лінії фронту та житлових кварталах. Унаслідок атак загинули двоє цивільних, ще одна людина зазнала поранень. Росіяни зруйнували десятки житлових будинків та цивільних об’єктів у кількох громадах області.

Двоє загиблих і понад 40 пошкоджених будинків

За даними поліції Донеччини, під російським вогнем перебували дев’ять населених пунктів: Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Слов’янськ, Громова Балка, Запаро-Мар’ївка, Новоолександрівка, Очеретине та Сергіївка. Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін додає, що під обстрілами опинилася також Різниківка Сіверської громади.

Загалом окупанти 18 разів обстрілювали населені пункти Бахмутського та Краматорського районів. Пошкоджень зазнали 65 цивільних об’єктів, із них 43 — житлові будинки.

У Громовій Балці Олександрівської громади FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль — одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

У Костянтинівці російські війська били з артилерії — загинула цивільна людина, пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок.

Слов’янськ окупанти атакували шістьма безпілотниками різних типів — пошкодили 2 багатоквартирні та 19 приватних будинків, а також дев’ять цивільних автомобілів.

У Краматорську пошкоджень зазнали шість приватних будинків, об’єкт критичної інфраструктури й автомобіль.

У Запаро-Мар’ївці постраждали три приватні оселі, у Різниківці — один будинок, у Сергіївці — нежитлове приміщення.

У Дружківці два FPV-дрони пошкодили багатоквартирний будинок і цивільне авто.

Найбільших руйнувань зазнала Новоолександрівка — росіяни скинули на неї авіабомбу УМПБ-5. Від вибуху постраждали дві багатоповерхівки та 14 приватних будинків, два заклади освіти, адміністративна будівля, церква, їдальня, магазин, заклад культури та два автомобілі.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за фактом воєнних злочинів.

З лінії фронту за добу евакуювали 272 людини, серед них 20 дітей.

Наслідки обстрілів на Донеччині за 14 березня 2026 року, мапа бойових дій у Донецькій області. Інфографіка: Вільне Радіо

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 14 березня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 14 березня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

Наслідки обстрілів у Донецькій області за 14 березня 2026 року. Фото: Вадим Філашкін

Окупанти 72 рази намагалися прорвати оборону на Донеччині

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби на Донеччині тривали активні бойові дії.

Найбільше атак російські війська здійснили на Костянтинівському напрямку — там Сили оборони відбили 28 штурмів поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Клебан-Бика, Плещіївки, Русиного Яру та Софіївки.

На Покровському напрямку українські військові зупинили 20 атак у районах Торецького, Родинського, Мирнограда, Удачного та Новопавлівки.

На Слов’янському напрямку захисники відбили 10 атак поблизу Закітного, Різниківки, Ямполя, Платонівки, Дронівки, а також у напрямку Рай-Олександрівки.

На Олександрівському напрямку російські війська шість разів атакували у районах Олександрограда, Злагоди та Добропілля.

На Лиманському напрямку окупанти п’ять разів намагалися вклинитися в оборону поблизу Дробишевого, Ставків та Лимана.

На Краматорському напрямку окупанти тричі атакували позиції ЗСУ в районах Никифорівки та Новомаркового.

