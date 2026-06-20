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У Краматорській громаді сталося аварійне знеструмлення. Без світла залишилися Ясногірка, Старе місто, Іванівка, Жовтневе, Семенівка, Городещине, Красноторка, Шабельківка, Малотаранівка та Василівка.

Про знеструмлення повідомили у “Краматорських РЕМ”.

За даними енергетиків, аварійно знеструмлена підстанція “Кондиціонер”. Окремо внаслідок аварії аварії без світла залишилося і селище Ясногірка.

Коли електропостачання відновлять, наразі не повідомляють. Про перебіг та завершення ремонтних робіт у “Краматорських РЕМ” обіцяють інформувати додатково.

Раніше ми розповідали, що внаслідок обстрілів 19 червня на Донеччині загинули троє цивільних людей, ще 13 поранені.