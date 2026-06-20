Наслідки ударів по Донеччині 19 червня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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Російські війська минулої доби 1 276 разів обстріляли населені пункти та лінію фронту на Донеччині. Під ударами опинилися Краматорськ, Слов’янськ, Миколаївка, Дружківка та інші міста й села області. Внаслідок атак загинули троє цивільних, ще 13 жителів дістали поранення.

Під обстріли окупантів потрапили 7 населених пунктів Донеччини

19 червня 2025 року росіяни продовжили атаки по житлових кварталах міст і сіл Донеччини. Як повідомили в обласній поліції, під обстрілами опинилися міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ та села Мар’ївка, Очеретине й Спасько-Михайлівка.

У Краматорську російські війська завдали 15 ударів бомбами “КАБ-250”, РСЗВ “Торнадо-С” і “Градами”, а також дронами. Загинули троє цивільних, ще восьмеро дістали поранень. Пошкоджені три багатоповерхівки, 18 приватних будинків, лікарня, заклад освіти, гуртожиток, адмінбудівлі, об’єкти торгівлі, СТО та автомобілі.

Під ударом перебував і Слов’янськ — через атаку FPV-дрона поранень дістали дві людини. Пошкоджений автомобіль та об’єкти цивільної інфраструктури.

Миколаївка опинилася під обстрілами: троє людей поранені, а також пошкоджений об’єкт інфраструктури.

У Дружківці внаслідок обстрілу постраждав приватний будинок. У Спасько-Михайлівці удар зруйнував нежитлове приміщення.

Російській обстріли пошкодили приватний будинок у Добропіллі, автомобіль у Мар’ївці Олександрівської громади та два приватні будинки в Самійлівці Новодонецької громади.

Загалом за добу російські війська 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини. Із прифронтових районів евакуювали 480 людей, серед них — 70 дітей, повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Наслідки російських ударів по Донеччині за 19 червня 2026 року в цифрах. Інфографіка Вільного Радіо

Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: поліція Донеччини

Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: поліція Донеччини

Окупанти найактивніше наступали на Покровському та Костянтинівському напрямках

Протягом минулої доби Генштаб ЗСУ зафіксував 236 бойових зіткнень на різних ділянках фронту. На Донеччині події розгорталися так:

на Покровському напрямку захисники зупинили 29 штурмових дій росіян у районах Іванівки, Нового Донбасу, Родинського, Новоолександрівки, Білицького, Новогришиного, Сергіївки, Котлиного, Удачного, Філії, Василівки, Молодецького та Новопавлівки;

на Костянтинівському напрямку росіяни здійснили 19 атак у районах Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Русиного Яру, Вільного, Торецького та Кучерового Яру;

на Лиманському напрямку російські війська атакували 14 разів, намагаючись просунутися поблизу Лиману, Борової, Дробишевого, Новоселівки, Ставків, Новомихайлівки, Новосергіївки та Дерилового;

на Краматорському напрямку українські захисники зупинили дві спроби просування загарбників поблизу Часового Яру та Віролюбівки;

на Олександрівському напрямку окупанти тричі атакували в районах Калинівського, Вербового та Олександрограда;

на Слов’янському напрямку росіяни здійснили 11 штурмів у бік Рай-Олександрівки та в районах Різниківки, Кривої Луки, Закітного й Калеників.

Наслідки російського удару по Донеччині. Фото: поліція Донеччини

Раніше ми розповідали, що в першій половині 2026 року на підконтрольній частині Донеччини ремонтують 13 укриттів. Половина з них — у медзакладах області. Найбільше таких робіт нині проводять у Краматорську, також укриття оновлюють у Слов’янську. Завершити всі ремонти планують до кінця 2028 року.