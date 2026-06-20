Російські війська минулої доби 1 276 разів обстріляли населені пункти та лінію фронту на Донеччині. Під ударами опинилися Краматорськ, Слов’янськ, Миколаївка, Дружківка та інші міста й села області. Внаслідок атак загинули троє цивільних, ще 13 жителів дістали поранення.
Під обстріли окупантів потрапили 7 населених пунктів Донеччини
19 червня 2025 року росіяни продовжили атаки по житлових кварталах міст і сіл Донеччини. Як повідомили в обласній поліції, під обстрілами опинилися міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ та села Мар’ївка, Очеретине й Спасько-Михайлівка.
У Краматорську російські війська завдали 15 ударів бомбами “КАБ-250”, РСЗВ “Торнадо-С” і “Градами”, а також дронами. Загинули троє цивільних, ще восьмеро дістали поранень. Пошкоджені три багатоповерхівки, 18 приватних будинків, лікарня, заклад освіти, гуртожиток, адмінбудівлі, об’єкти торгівлі, СТО та автомобілі.
Під ударом перебував і Слов’янськ — через атаку FPV-дрона поранень дістали дві людини. Пошкоджений автомобіль та об’єкти цивільної інфраструктури.
Миколаївка опинилася під обстрілами: троє людей поранені, а також пошкоджений об’єкт інфраструктури.
У Дружківці внаслідок обстрілу постраждав приватний будинок. У Спасько-Михайлівці удар зруйнував нежитлове приміщення.
Російській обстріли пошкодили приватний будинок у Добропіллі, автомобіль у Мар’ївці Олександрівської громади та два приватні будинки в Самійлівці Новодонецької громади.
Загалом за добу російські війська 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини. Із прифронтових районів евакуювали 480 людей, серед них — 70 дітей, повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Окупанти найактивніше наступали на Покровському та Костянтинівському напрямках
Протягом минулої доби Генштаб ЗСУ зафіксував 236 бойових зіткнень на різних ділянках фронту. На Донеччині події розгорталися так:
на Покровському напрямку захисники зупинили 29 штурмових дій росіян у районах Іванівки, Нового Донбасу, Родинського, Новоолександрівки, Білицького, Новогришиного, Сергіївки, Котлиного, Удачного, Філії, Василівки, Молодецького та Новопавлівки;
на Костянтинівському напрямку росіяни здійснили 19 атак у районах Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Русиного Яру, Вільного, Торецького та Кучерового Яру;
на Лиманському напрямку російські війська атакували 14 разів, намагаючись просунутися поблизу Лиману, Борової, Дробишевого, Новоселівки, Ставків, Новомихайлівки, Новосергіївки та Дерилового;
на Краматорському напрямку українські захисники зупинили дві спроби просування загарбників поблизу Часового Яру та Віролюбівки;
на Олександрівському напрямку окупанти тричі атакували в районах Калинівського, Вербового та Олександрограда;
на Слов’янському напрямку росіяни здійснили 11 штурмів у бік Рай-Олександрівки та в районах Різниківки, Кривої Луки, Закітного й Калеників.