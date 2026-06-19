На території Донеччини до 2028 року планують відремонтувати щонайменше 13 укриттів, більшість з них у Краматорську

Приміщення підвалу ясла-садка №88 у Краматорську у вересні 2025 року. Ілюстративне фото: система DREAM

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Станом на першу половину 2026 року на підконтрольній частині Донецької області ремонтують 13 укриттів. Половина з укриттів, які ремонтують, знаходиться у медичних закладах області. Більшість ремонтів проводять у Краматорську, але роботи тривають і у Слов’янську. Закінчити роботу планують до кінця 2028 року. Розповідаємо, скільки всього об’єктів оновлюють в області.

Про ці роботи журналістам Вільного Радіо розповіли в Департаменті інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин Донецької обласної військової адміністрації у відповідь на інформаційний запит.

Станом на кінець весни 2026 року у аналітичній системі DREAM є 57 об’єктів, які планують капітально відремонтувати або побудувати на підконтрольній українському уряду території Донецької області. З них 46 планують реалізувати протягом 2026—2028 років завдяки інвестиціям громад та регіону.

Із 57 проєктів 13 стосуються ремонту та облаштування укриттів у 2026—2028 роках. Майже всі ці роботи (12) проводять на території Краматорської громади, і лише одне укриття відновлюють у Слов’янську.

Зазначимо, журналісти Вільного Радіо розповідали, що у медичних закладах Донеччини, станом на 2026 рік ремонтуються сім укриттів. Тобто рівно половина укриттів, які у 2026 році ремонтують на Донеччині, становлять укриття у медзакладах.

Нагадаємо, до кінця грудня 2026 року у Перечині на Закарпатті має зʼявитися підземне укриття — його замовили для релокованого Першого ліцею Краматорська. Попередньо, вартість будівництва оцінили у більш як 115 мільйонів гривень.