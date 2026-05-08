Сім укриттів медзакладів ремонтують на Донеччині: на якому етапі роботи

Стан сховища міської лікарні №2 у Краматорську у 2025 році. Ілюстративне фото: система Dream

У першому кварталі 2026 року на Донеччині провели капітальні ремонти в укриттях трьох медзакладів. Одна із захисних споруд уже готова до відкриття, ще дві запрацюють після підписання документів. У планах — облаштувати укриття ще в кількох медустановах, які продовжують працювати на території регіону.

Про це на запит журналістів Вільного Радіо розповіли в Департаменті охорони здоров’я Донецької обласної військової адміністрації.

Як ідеться у відповіді, у трьох медичних закладах Донеччини вже підготували проєктну документацію та отримали експертні звіти для ремонту укриттів, але про початок самих робіт ще не йдеться.

Ще в одному закладі охорони здоров’я наразі готують підвальні приміщення, які згодом мають переробити під захисну споруду.

Нагадаємо, до кінця грудня 2026 року у Перечині на Закарпатті має зʼявитися підземне укриття — його замовили для релокованого Першого ліцею Краматорська. Попередньо, вартість будівництва оцінили у більш як 115 мільйонів гривень.