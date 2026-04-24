Краматорськ замовив будівництво підземного укриття для релокованого на Закарпаття ліцею: що відомо

Укриття. Ілюстративне фото: Вільне радіо

До кінця грудня 2026 року у Перечині на Закарпатті має зʼявитися підземне укриття — його замовила влада Краматорська для релокованого Першого ліцею міста. Попередньо, вартість будівництва оцінили у більш як 115 мільйонів гривень, співфінансуватиме ініціативу Європейський Союз. Що відомо про проєкт — читайте далі.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з тендеру на платформі Prozorro.

Нове будівництво протирадіаційного укриття запланували на території філії опорного закладу початкової школи ліцею імені Героїв 68-го батальйону — він розташований у Перечині Закарпатської області. Спорудою користуватиметься релокований Перший Краматорський ліцей. Опікується проєктом місцеве управління капітального будівництва та перспективного розвитку.

За документами, це буде одноповерхова підземна забудова на 1432,02 метра квадратних, однак ще близько 0,2 гектара виділять під озеленення. Водночас площа приміщень буде трохи меншою від загальної — 1 199,32 метра квадратних.

Фінансуватимуть будівництво одразу з трьох джерел — державної субвенції, бюджету Краматорської громади та коштом Європейського Союзу у межах програми Ukraine Facility. Загальну вартість підряду оцінили у понад 115 мільйонів гривень, однак у кошторисі вона вища — 119,4 мільйона гривень.

Більша частина цих грошей піде на саме будівництво — від влаштування котловану, фундаменту, монолітних стін і до систем водопостачання, опалення, теплоізоляції, електромонтажних робіт та доброустрій території. Це обійдеться у близько 78,8 мільйона гривень, а іншу частину фінансування спрямують на:

закупівлю устаткування, меблів та інвентарю — понад 7,8 мільйона гривень;

інші витрати (відрядження працівників, оренда техніки, утилізацію сміття тощо) — більш як 32,8 мільйона гривень.

Побудувати підземне укриття мають до 25 грудня 2026 року.

