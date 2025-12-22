Україна та ЄС. Ілюстративне фото: Юлія Свириденко

Україна отримала від Європейського Союзу 2,3 мільярда євро — це шостий транш за програмою Ukraine Facility. Від початку відкритого вторгнення загальна сума за ініціативою 70,7 мільярда євро фінансової підтримки.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, країна змогла отримати кошти завдяки системній роботі уряду та виконаним Україною “восьми реформаторських кроків” та одного додаткового.

“Загалом ми вже успішно реалізували понад 60 заходів Плану України — це підтвердження нашої відданості реформам та європейському курсу”, — сказала Свириденко.

Загалом від початку відкритої війни Європейський Союз надав Україні 70,7 мільярда євро фінансової підтримки. З них 26,7 мільярда євро виділено у межах програми Ukraine Facility, понад 10,6 мільярда надійшло цього року.

Загальний обсяг фінансової допомоги ЄС у 2025 році вже перевищив 28,7 мільярда євро.

Свириденко запевнила, що ці кошти дозволяють державі підтримувати економіку та забезпечувати соціальну й макрофінансову стабільність в умовах війни.

Нагадаємо, Португалія зробить внесок у 50 мільйонів євро до механізму PURL — “Список пріоритетних потреб України”. Це програма, за якою партнери України закупляють американську зброю для ЗСУ.