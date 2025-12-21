Міністри оборони Португалії та України Денис Шмигаль. Фото: X, Денис Шмигаль

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Португалія зробить внесок у 50 мільйонів євро до механізму PURL — “Список пріоритетних потреб України”. Це програма, за якою партнери України закупляють американську зброю для ЗСУ.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Посадовець обговорив із міністром оборони Португалії Нуну Мело продовження співпраці. Зокрема, у сфері оборонної промисловості, перспективи взаємовигідних проєктів і довгострокового розвитку українських спроможностей.

Зі слів міністра, Португалія готова зробити внесок розміром 50 мільйонів євро до механізму PURL. За цією програмою партнери України закуповують американську зброю для ЗСУ.

Окрім того, країна готова сама закупляти українське озброєння. Шмигаль заявив, що Португалії вирішила спрямовувати по 25 мільйонів євро щороку протягом п’яти років у межах ініціативи SAFE для закупівлі української оборонної продукції.

Нагадаємо, російська сторона під час мирних перемовин і надалі хоче забрати собі всю територію Донбасу, однак українська позиція залишається незмінною: не віддавати його. Поки під час обговорення мирного плану не вдалося досягти консенсусу у питанні територій.

Тим часом представники США у телефонній розмові з журналістами Reuters та Sky News запевняють, що під час перемовин вдалось дійти згоди щодо 90% питань між Україною та Росією. Один із посадовців зазначив, що невирішеним залишається територіальне питання, але “вони мають кілька різних рішень для подолання розбіжностей, які пропонують”.