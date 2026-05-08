У Слов'янську, Билбасівці та Краматорську обмежуть подачу газу за деякими адресами. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Працівники Донецькоблгазу на прийдешньому тижні проводитимуть планові роботи на газорозподільчій мережі в Краматорську, Слов’янську та Билбасівці Слов’янської громади. Частина будинків, розташованих у цих населених пунктах, тимчасово залишиться без газу. Розповідаємо, які саме.

Про відключення газу попередили у пресслужбі Донецькоблгазу.

Так, 11 травня в Краматорську газу не буде за адресами: вул. Алейна, буд. 9, вул. Велика Садова буд. 79 та 82. У Билбасівці газ не подаватимуть до будинків 96–172-а на вулиці Залізничній, а також на вулиці Жукова, Виноградну та Яблуневу.

13 травня без газу залишиться будинок №26 у по вулиці Батюка у Слов’янську.

“Після завершення робіт подачу газу буде відновлено у найкоротший термін. Просимо з розумінням поставитися до тимчасових незручностей”, — зазначили у пресслужбі Донецькоблгазу.

