На 1 травня 2026 року в Донецькій області вже є 213 підприємств, організацій та установ зі статусом критично важливих: вони мають право бронювати військовозобов’язаних працівників від мобілізації. За квітень список зазнав змін: туди додали ще 10 компаній. Розповідаємо, що змінилося, та публікуємо актуальний перелік.
Перелік критичних підприємств, установ та організацій Вільному Радіо надали в департаменті економіки Донецької обласної державної адміністрації у відповіді на інформаційний запит.
Загалом за минулий місяць жоден суб’єкт господарювання, який був у переліку на 1 квітня, не втратив права бронювати співробітників. Відповідний перелік поповнили наступні суб’єкти:
Хто на Донеччині може бронювати працівників у травні 2026 року
виробниче ремонтно-житлове підприємство міста Часів Яра;
дитячо-юнацька спортивна школа Дружківської міської ради;
донецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа з ігрових видів спорту та єдиноборств;
донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;
донецький регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт”;
житлово-комунальне підприємство Маріупольської міської ради “Азовжитлокомплекс”;
КЗ “Школа мистецтв Курахівської міської територіальної громади”;
КНП Маріупольської міської ради “Маріупольська міська лікарня №4 ім. І.К. Мацука”;
колективне підприємство “Промремонт”;
комунальна установа “Агентство розвитку громади” Покровської міської ради;
територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Дружківської міської ради;
територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради;
ТОВ “Будівельно-торгова компанія “Технобуд плюс”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Агрум 2020”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Колос”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Перша дорожньо-будівельна компанія “Центр”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Фьорст Фуд Груп”;
товариство з обмеженою відповідальністю ДОН “Агроторг”;
товариство з обмеженою відповідальністю меблева фабрика “Меблібуд”;
товариство з обмеженою відповідальністю Торгівельний дім Веда”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Авто-Люкс Драйв”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Агро-Путь”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Агрофірма Донеччина”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Білдгруп”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Завод автогенного обладнання Донмет”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Кам Інвест”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Керамресурс”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Керамічні маси Донбасу”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Контакт”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Крамагросвіт”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Краматорський урожай”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Маяк”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Метекс-2000”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Монтажно-будівельна компанія СДМК”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Науково-виробниче підприємство Укрінмаш”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Нива 2019”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Перспектива”;
товариство з обмеженою відповідальністю “ПКФ Енерготехсервіс”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Покровський завод залізобетонних виробів”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Рошен-Схід”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Рута-Плюс”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Світовит Агро”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Сервісні рішення”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Слов’янський комбінат м’ясопродуктів”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Солодке життя”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Стандарт Строй Мир”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Стантехсервіс”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Талисман-Автостиль”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Талисман-Сервіс”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Талисман-Схід”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Телевізійна компанія “Орбіта”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Технотрейд ЛТД”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Торговий дім Миронівський продукт”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Укрвуглепоставка”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Фреш Мікс”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Євромінерал”;
фермерське господарство “Агросвіт Добропілля”;
фермерське господарство “Вікторія топ-агро”;
фермерське господарство “Династія-1”;
фермерське господарство “Корал”;
фермерське господарство “Партнер”;
фермерське господарство “Татаренко”;
школа вищої спортивної майстерності;
“Донецьке комунальне підприємство “Фармація”;
“Донецький обласний краєзнавчий музей”;
“Міське комунальне підприємство “Комунтранс” Костянтинівської міської ради”;
комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги Бахмутської районної ради”;
комунальне підприємство “Білозерськсервіс”;
комунальне підприємство “Добропільська служба єдиного замовника”;
комунальне підприємство “Об’єднання парків культури та відпочинку”;
комунальна установа “Центр надання соціальних послуг” Мирноградської міської ради Покровського району Донецької області;
приватне підприємство “Сервісний центр “Слававто”;
товариство з обмеженою відповідальністю “Лев-Транс”;
фермерське господарство “Журавушка 2006”;
комунальне некомерційне підприємство “Селидівська центральна міська лікарня Селидівської міської ради”;
Добропільський центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю.
Нагадаємо, у першому кварталі 2026 року на Донеччині провели капітальні ремонти в укриттях трьох медзакладів. Одна із захисних споруд уже готова до відкриття, ще дві запрацюють після підписання документів. У планах — облаштувати укриття ще в кількох медустановах, які продовжують працювати на території регіону.