Чекали на порятунок: із Дружківки евакуювали самотню літню жінку та ще декілька родин

Евакуація з Дружківки, липень 2026-го. Фото: з відео ГУНП Донеччини

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Під час чергової евакуації екіпаж поліції “Білий Янгол” спільно з волонтерами вивіз з розбитих обстрілами будинків у Дружківці людей і тварин – котів, собак, хом’яків та папуг. Серед врятованих була і самотня літня жінка, яка раніше не наважувалася покинути небезпеку.

Про це повідомили у ГУНП Донецької області.

Там розповіли, що днями евакуаційному екіпажу “Білий Янгол” вдалося заїхати до прифронтової Дружківки, аби вчергове вивезти людей. Так, у приватному житловому секторі на правоохоронців чекала самотня літня жінка. Під час попереднього візиту вона не наважилася залишити рідну домівку, але посилення обстрілів змусило її змінити думку.

Наступною точкою маршруту стала багатоповерхівка, яка зазнала руйнувань внаслідок російських ударів. Залишатися там, зазначають поліціянти, було смертельно небезпечно, тож мешканці виїжджали цілими родинами. Разом із собою люди забирали найдорожче – домашніх улюбленців.

Зі слів правоохоронців, найскладнішим етапом місії став порятунок лежачої жінки, яка мешкала на п’ятому поверсі. “Білі Янголи” спустили її на ношах і доставили у Краматорськ, де на пасажирку вже чекав спеціалізований транспорт – медевак. На ньому містянку доправлять до профільного медичного закладу в безпечнішому регіоні України.

Інших евакуйованих також успішно доставили до транзитного пункту для надання першої допомоги та подальшого розселення.

Нагадаємо, унаслідок російського удару керованою авіабомбою у Дружківці загинула зооволонтерка Ольга Кузьменко. Вона допомагала евакуювати та прилаштовувати покинутих тварин із прифронтових населених пунктів Донеччини й співпрацювала з благодійними організаціями. Колеги кажуть, що десятки разів пропонували їй евакуюватися, однак жінка залишалася вдома.