У Дружківці через російський авіаудар загинула зооволонтерка Ольга Кузьменко

Зооволонтерка Ольга Кузьменко загинула в Дружківці через російський КАБ. Фото: Ольга Кузьменко / Facebook

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Унаслідок російського удару керованою авіабомбою у Дружківці загинула зооволонтерка Ольга Кузьменко. Вона допомагала евакуювати та прилаштовувати покинутих тварин із прифронтових населених пунктів Донеччини й співпрацювала з благодійними організаціями. Колеги кажуть, що десятки разів пропонували їй евакуюватися, однак жінка залишалася вдома.

Про загибель волонтерки повідомила благодійна організація “12 Вартових”.

За словами волонтерів, Ольга мешкала неподалік селища Райське — у ще небезпечнішій зоні, ніж сама Дружківка. Вона щодня годувала безпритульних тварин, допомагала їх рятувати та знаходити нові родини.

У благодійному фонді зазначають, що востаннє спілкувалися з Ольгою 7 липня. Наступного дня вона перестала виходити на зв’язок.

“Наша постійна заявниця, з якою разом ми вивезли та врятували безліч тварин. Сотні, якщо не тисячі”, — написали у “12 Вартових”.

За словами волонтерів, останньою собакою, якій Ольга допомогла знайти нову родину, була Буба. Пізніше жінка переважно опікувалася котами.

У благодійній організації також розповіли, що неодноразово пропонували Ользі евакуюватися, однак вона відмовлялася. Як повідомили у “12 Вартових”, Ольга загинула внаслідок російського удару керованою авіабомбою. Її рештки, за словами волонтерів, знайшов чоловік.

Про загибель волонтерки написав і журналіст та волонтер Олександр Качура. Він зазначив, що Ольга допомагала евакуювати тварин із прифронтових територій та, за його словами, загинула разом із тваринами, яких того дня годувала.

“У Олі була феноменальна любов до тварин”, — написав Качура.

Він також пригадав одну з останніх зустрічей із волонтеркою — на ринку в Гаврилівці, де вона намагалася прилаштувати кошенят попри постійну небезпеку через бойові дії.

Нагадаємо, що Дружківка регулярно зазнає російських ударів. Зокрема, російський FPV-дрон атакував евакуаційну групу поліції “Білий янгол”, яка вивозила цивільних із громади.