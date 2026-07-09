Пішки виводили дітей з-під обстрілів: поліцейські евакуювали з Дружківки ще дві родини

Эвакуация семей с детьми, фото: Полиция Донетчины

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Ще дві родини з дітьми вивезли з Дружківки поліцейські екіпажу “Білий Янгол” разом з волонтерами. Цю рятувальну операцію правоохоронці назвали надскладною, адже під час евакуації з віддаленого району Дружківки один з російських дронів влучив у сусідній будинок, а частину шляху довелось долати пішки.

Про евакуацію розповіли у пресслужбі поліції Донеччини.

З Дружківки евакуювали трьох дітей разом із батьками. Коли “Білі Янголи” зайшли до приватного сектору, над ними почали кружляти щонайменше 5 російських БпЛА. Один із дронів влучив у сусідній будинок, інший узяв курс прямо на евакуаційну групу – довелось застосувати антидронову зброю.

Зворотний шлях із дорослими та дітьми також долали пішки. Люди несли на собі речі, що сильно обмежувало швидкість, а отже – зростав ризик потрапити під удар FPV-дронів, які безперервно гуділи над головою.

Один із броньованих автомобілів ризикнув прорватися ближче до групи, щоб забрати важкі сумки. Розвантаживши людей, поліцейські успішно вивели їх з небезпечної зони та передали волонтерам, які опікуються пошуком житла для родин.

“Страшно, бо не знаєш, куди прилетить — до тебе чи ні”, – зізнається 11-річна врятована дівчинка.



Нагадаємо, 270 дітей залишаються у зоні примусової евакуації на Донеччині.