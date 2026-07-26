Через атаку Росії на Словʼянськ 24 липня загинув залізничник Анатолій Повтар

Загиблий через атаку РФ на Словʼянськ залізничник Анатолій Повтар. Фото: зі сторінки компанії

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24 липня від російського удару по Словʼянську загинув залізничник Анатолій Повтар. Він присвятив цій галузі вісім років життя, починаючи з посади інженера у Лиманському локомотивному депо. Чоловік став 1133 загиблим працівником Укрзалізниці від початку відкритого вторгнення.

Про це повідомили на меморіальній платформі компанії.

Там розповіли, що Анатолій Повтар був начальником відділу оздоровчих закладів регіональної філії “Донецька залізниця”. Його життя обірвалося 24 липня через російську атаку на Словʼянськ.

Чоловік народився в нині окупованому Донецьку, а свою трудову діяльність на залізниці розпочав у 2018-му — спочатку працював інженером виробничо-технічного відділу структурного підрозділу “Лиманське локомотивне депо”. Загалом він присвятив залізничній галузі вісім років життя.

“Для всього колективу Анатолій Якович був прикладом високої відповідальності, ініціативності та надійності. Колеги пам’ятають його як доброзичливу, спокійну і щиру людину, завжди готову прийти на допомогу. Його людяність залишила теплий і глибокий слід у серцях усіх, хто працював поруч”, — розповіли у компанії.

Там уточнили, що у залізничника залишилася дружина, дві доньки та онука.

Анатолій Повтар став 1133 загиблим працівником Укрзалізниці за час відкритого вторгнення Росії.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо розповідали, якою була залізниця на Донеччині до повномасштабного вторгнення.