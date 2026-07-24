Наслідки атаки на Слов’янськ, 24 липня 2026 року. Фото: Донецька обласна прокуратура

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Зранку 24 липня війська країни-агресорки завдали удару по прифронтовому Слов’янську з авіації, скинувши по ньому дві авіабомби. На 12:41 відомо про загибель п’яти людей внаслідок атаки, а також про поранення ще дев’яти.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Вже відомо, що внаслідок атаки пошкоджені 10 приватних будинків, підприємство і приміщення почесного консульства Латвійської Республіки, стверджує начальник ДонОВА Вадим Філашкін.

“Росіяни щодня атакують наші міста — і вже другий день поспіль їхні атаки призводять до численних жертв у Слов’янську. Залишатися тут — небезпечно! Закликаю всіх, хто ще залишається поблизу лінії фронту: евакуюйтеся. Евакуація безоплатна. Допоможемо з дорогою, розміщенням і необхідною підтримкою. Бережіть себе та своїх близьких. Життя — найважливіше”, — додав посадовець.

За евакуацією можна звернутися за номерами:

0-800-500-121

+380730500121

Окремо можна звернутися для евакуації тяжко хворих людей, а також людей з інвалідністю:

0800332614

Нагадаємо, днем раніше, вдень 23 липня, російські військові також били по Слов’янську з авіації. Внаслідок тієї атаки поранень зазнали 15 людей.