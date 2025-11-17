Наслідки російських атак у Донецькій області за 16 листопада 2025 року. Фото: поліція Донеччини

За добу 16 листопада поліція зафіксувала ще 1684 російських ударів по території Донецької області. У Костянтинівці та Осиковому серед цивільних одна людина загинула, ще одна — зазнала поранень.

У Осиковому Дружківської громади загинула людина

Згідно зі зведенням від поліції Донеччини, протягом 16 листопада на підконтрольній частині регіону під вогонь потрапили чотири населені пункти: міста Костянтинівка та Краматорськ, селище Малотаранівка й село Осикове. Для атак по Донеччині росіяни підіймали у небо безпілотники.

По Осиковому Дружківської громади росіяни вдарили FPV-дроном, там загинула одна людина. Дроном били й по Костянтинівці, там зазнала поранень ще одна цивільна людина.

У Малотаранівці, що в Краматорській громаді, постраждала приватна оселя: по селищу били дроном “Молнія-2”.

Окрім цього, після опівночі, близько о 3:35, росіяни били по Дружківці. Там є руйнування у промисловому секторі.

Загалом за добу в регіоні руйнувань зазнав один приватний будинок, уточнили у поліції.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін доповнив, що влучання від ранку 16 листопада по ранок 17 листопада фіксували також у Слов’янську та Сіверську.

Російські військові продовжують штурми на всіх напрямках Донецької області

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку 16 листопада фіксували 23 атаки російських сил у районах населених пунктів Чернещина, Новий Мир, Греківка, Карпівка, Коровій Яр, Дробишеве, Ямполівка, Терни, Зарічне, Новоселівка та у напрямку Лиману, Новоселівки й Ставків;

на Слов’янському напрямку українські військовослужбовці ЗСУ зупинили вісім атак у районах Ямполя, Серебрянки, Федорівки, Сіверська, Виїмки та Званівки;

на Краматорському напрямку бойові дії відзначали біля Майського, Віролюбівки та Часового Яру, де сталося шість зіткнень з підрозділами загарбників;

на Костянтинівському напрямку російські військові атакували 32 рази в районах Костянтинівки, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру, Степанівки, Полтавки, Софіївки та у напрямку Новопавлівки;

на Покровському напрямку ЗСУ стримували 75 штурмових і наступальних дій окупантів у районах населених пунктів Володимирівка, Білицьке, Нове Шахове, Никанорівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Новоекономічне, Покровськ, Сухий Яр, Котлине, Удачне, Шахове, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне, Філія та у напрямку н.п. Новопідгороднє, Гришине, Кучерів Яр, Вільне;

на Олександрівському напрямку Сили оборони фіксували 21 атаку армійців країни-агресорки поблизу Зеленого Гаю, Ялти, Андріївки-Клевцового, Олександрограда, Воскресенки, Степового, Соснівки, Вербового, Олексіївки, Павлівки, Привільного, Красногірського та Злагоди.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку нагородив низку медійників. Серед них нагороду посмертно отримали — фотограф, учасник команди Ukrainer та військовослужбовець Костянтин Гузенко, журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін, а також французький фотожурналіст агенції Hans Lucas Антоні Лаллікан.