Президент України Володимир Зеленський посмертно відзначив українських та іноземних журналістів. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку нагородив низку медійників. Серед них нагороду посмертно отримали — фотограф, учасник команди Ukrainer та військовослужбовець Костянтин Гузенко, журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін, а також французький фотожурналіст агенції Hans Lucas Антоні Лаллікан.

Про це йдеться у відповідному указі, який оприлюднили на сайті Президента України.

Орденом “За заслуги” III ступеня посмертно нагородили двох медійників родом з Донеччини — журналістку Олену Губанову та оператора Євгена Кармазіна. Нагадаємо, співробітники телеканалу Freedom загинули 23 жовтня 2025 року у Краматорську через удар російського дрона “Ланцет” по автомобілю.

Євген Кармазін та Альона Грамова (Олена Губанова), 2023 рік. Фото: Facebook/Альона Грамова

Олена Грамова (Губанова) народилась у місті Єнакієве, що від 2014 року перебуває в окупації. З 2021 року працювала військовою кореспонденткою каналів українського державного іномовлення. У червні 2023 року її нагородили орденом княгині Ольги III ступеню. Їй було 43.

Євген Кармазін народився у Краматорську, від 2022 року працював оператором каналів українського державного іномовлення. Його життя обірвалося у 33.

Загиблий фотограф та військовослужбовець Костянтин Гузенко також посмертно отримав орден “За заслуги” III ступеня.

Костянтин Гузенко загинув 1 листопада 2025 року на фронті у віці 28 років. Він був учасником команди Ukraїner. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну працював над документуванням наслідків війни та боротьбу з окупацією. Пізніше приєднався до війська, ставши частиною 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірал Михайла Остроградського як пресофіцер.

Костянтин Гузенко, фотограф та військовий. Фото: Facebook/Ivanchenko George

Французького журналіста з агентства Hans Lucas Антоні Лаллікана також нагородили орденом “За заслуги” III ступеня посмертно.

Він загинув внаслідок удару російського FPV-дрона на Донеччині 3 жовтня 2025 року. Разом з ним на місці працював журналіст та фотограф Георгій Іванченко. Він отримав поранення.

Як уточнили у 4-й окремій важкій механізованій бригаді, журналісти працювали у повному захисному спорядженні та під супроводом пресофіцера. Антоні Лаллікан мав воєнну акредитацію французького агентства Hans Lucas. Французька національна антитерористична прокуратура (PNAT) розпочала розслідування загибелі журналіста.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що на жилеті французького журналіста було маркування PRESS, проте РФ проігнорувала його.

Французький фотожурналіст Антоні Лаллікан в Донецькій області, 26 лютого 2023 року. Фото: REUTERS

