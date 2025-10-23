Загиблі журналістка Олена Губанова й оператор Євген Кармазін. Фото: Донецька обласна ВА

Через удар російського дрона “Ланцет” по автомобілю загинули двоє цивільних: журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова, а також оператор Євген Кармазін. Згідно з повідомленням обласної влади Донецької області, трагедія відбулася у Краматорську. Через атаку також поранень зазнав спеціальний кореспондент FREEДОМ Олександр Количев, його доставили до лікарні.

Про загибель Олени Губанової та Євгена Кармазіна повідомив начальник Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін. Додаткові обставини трагедії повідомили у телеканалі FREEДОМ.

На момент удару російським дроном медійники перебували в автомобілі, який стояв на заправній станції. Як Олена Грамова (Губанова), так і Євген Карамзін були родом із Донецької області.

Олена Грамова (Губанова) народилась у місті Єнакієве, що від 2014 року перебуває в окупації. З 2021 року працювала військовою кореспонденткою каналів українського державного іномовлення. У червні 2023 року її нагородили орденом княгині Ольги III ступеню. Їй було 43.

Євген Кармазін народився у Краматорську, від 2022 року працював оператором каналів українського державного іномовлення. Його життя обірвалося у 33.

“З перших днів повномасштабного вторгнення РФ вони висвітлювали ситуацію в області, розповідали правду про ворожі злочини, евакуацію цивільного населення, історії наших захисників. Вони працювали у найгарячіших точках Донеччини, були всюди завжди перші”, — згадав начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін.