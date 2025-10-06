У Франції розслідують загибель журналіста Лаллікана поблизу Дружківки як воєнний злочин

Журналіст Антоні Лаллікан, який загинув. Фото: Instagram/ukrainian_photographers

Французька національна антитерористична прокуратура (PNAT) розпочала розслідування загибелі журналіста Антоні Лаллікана, життя якого обірвалося поблизу Дружківки 3 жовтня через удар російського FPV-дрона. Справу кваліфікували як “воєнний злочин”.

Про це пише французьке видання Le Figaro, посилаючись на прокуратуру.

Розслідування загибелі медійника, за даними Le Figaro, взяло на себе Центральне управління боротьби зі злочинами проти людяності та злочинами на ґрунті ненависті (OCLCH). Управління займається розслідуваннями порушень міжнародного гуманітарного права.

У PNAT пояснили, що справу класифікували як “воєнний злочин” через “навмисний напад на життя та фізичну чи психологічну недоторканність людини, яка перебуває під захистом міжнародного гуманітарного права”.

У виданні зазначили, що Антоні Лаллікан став третім французьким журналістом, який загинув під час висвітлення подій російсько-української війни.

Що відомо про загибель Антоні Лаллікана

3 жовтня поблизу селища Комишуваха Краматорської громади на Донеччині російські війська завдали прицільного удару FPV-дроном по групі цивільних жителів, серед яких були журналісти: французький фотограф Антоні Лаллікан та український фотограф Георгій Іванченко.

Внаслідок атаки загинув Антоні Лаллікан. Його український колега зазнав поранень. Постраждали також троє місцевих — у них діагностували струси мозку, вибухові та осколкові поранення, контузії та переломи.

Як уточнили у 4-й окремій важкій механізованій бригаді, журналісти працювали у повному захисному спорядженні та під супроводом пресофіцера. Антоні Лаллікан мав воєнну акредитацію французького агентства Hans Lucas, яке співпрацює з провідними медіа Франції.