Володимир Зеленський вручає орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня старшому сержанту поліції Руслану Курбатову. Фото: поліція Донеччини

Старший сержант поліції Руслан Курбатов два місяці обороняв позиції під Торецьком, брав участь у мінуванні та відбитті атак росіян. За це Президент України Володимир Зеленський нагородив його орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Донецької області.

Руслан Курбатов разом із двома побратимами утримував посадку на відстані близько 300 метрів від російських позицій. Вони встановлювали мінні загородження й таким чином зупинили спробу прориву та знищили три одиниці техніки. Протягом двох місяців група відбивала атаки й стримувала росіян.

“Дві доби бійці утримували позиції без їжі й води. Кожні 15 хвилин окупанти скидали на них вибухівку з дронів. Через витримку й безстрашність окупанти називали наших воїнів «божевільними» та відмовлялися йти на штурм. У фіналі героїчного спротиву захисники пішки прорвались з напівоточення”, — розповіли в поліції.

Під час подальших боїв Руслан Курбатов отримав поранення, пройшов лікування й повернувся до батальйону, де продовжує виконувати завдання.

Нагадаємо, раніше орденом “За мужність” III ступеня відзначили енергетика з Краматорська Валентина Чубука. Він відновлює світло у домівках жителів Костянтинівської, Дружківської, Словʼянської та Краматорської громад, працюючи під час бойових дій.