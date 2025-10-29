Президент України відзначив орденом “За мужність” III ступеня енергетика з Краматорська

Президент України відзначив орденом “За мужність” III ступеня енергетика дільниці “ДТЕК” з Краматорська. Фото: Президент України

Валентин Чубук із Краматорська працював над відновленням електропостачання в оселях жителів Костянтинівської, Дружківської, Словʼянської та Краматорської громад. Роботи він виконував в умовах бойових дій, і президент України відзначив його за це орденом “За мужність” III ступеня.

Про відзнаку йдеться на сайті Президента України.

“Майстер Краматорської групи підстанцій “ДТЕК Високовольтні мережі” Валентин Чубук відновлював обладнання підстанцій, пошкоджене внаслідок російських обстрілів, у Костянтинівській, Дружківській, Словʼянській та Краматорській громадах в умовах активних бойових дій”, — йдеться на сайті президента України.

Загалом того дня державні нагороди від президента отримали 47 представників енергетичної галузі.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський також нагородив орденом “За мужність” III ступеня майстра дільниці “ДТЕК” у Донецькій області Олександр Нечитайло.