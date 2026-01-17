Через “безпекові питання” у найбільших містах т. зв. “ДНР” скасували Водохресні купання 2026 року. Ілюстративне фото з окупаційних джерел

Водохреще 2026 року проводитимуть не в усіх містах тимчасово захопленої частини Донеччини. Окупаційна влада відмовилася організовувати хрещення у Донецьку, Макіївці та Горлівці. Місцевих жителів закликали не відвідувати водойми через ймовірність нібито “провокацій з боку ЗСУ”.

“Цього року у світле свято Хрещення Господнього адміністрацією міського округу Донецьк місця для масових купань організовуватися не будуть”, — написав самоназваний “мер” Донецька Олексій Кулемзін.

Тобто місцеві самі зможуть організувати купання у відкритих водоймах, адже такої заборони окупаційна влада не висунула. Водночас жодних офіційних заходів проводити не планують.

Схожа ситуація й в окупованій Горлівці. Там адміністрація загарбників також закликала не відвідувати водойми та відмовилася від організації хрещення.

“Закликаємо мешканців міста відмовитися від відвідування водойм, не створювати масового скупчення людей, щоб уникнути жертв серед мирного населення”, — написав самоназваний “мер” Горлівки Іван Приходько.

У Горлівці такі заходи прямо пов’язали з нібито ймовірністю обстрілів з боку ЗСУ, а у Донецьку послалися на “указ” ватажка т. зв. “ДНР” про комендантську годину та можливі “провокації” з боку ЗСУ.

